Bản tin 8H: Đình chỉ chức vụ trụ trì chùa có hành vi thiếu chuẩn mực

TPO - Trụ trì chùa Từ Đức (Đồng Nai) vừa bị đình chỉ chức vụ vì có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt, ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 8/1, Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai có quyết định đình chỉ chức vụ trụ trì đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi - trụ trì chùa Từ Đức (thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đình chỉ chức Phó trưởng Ban trị sự, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Vĩnh Cửu (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với tu sĩ Thích Nhuận Nghi. Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai xác định, tu sĩ Thích Nhuận Nghi có những hành vi thiếu chuẩn mực trong sinh hoạt và tu học của một tu sĩ. Đồng thời để xảy ra mất đoàn kết nội bộ tại tự viện, gây ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội các cấp và tự viện.

Tối 8/1, ông Đặng Minh Thường, Chủ tịch UBND xã Lịch Hội Thượng (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), cho biết thông tin trên mạng xã hội có nội dung "kinh hãi lại là thùng xốp, 10 khúc luôn" nghi án mạng là thông tin không đúng sự thật. Theo ông Thường, trưa 8/1, trên đường giao thông nông thôn qua địa bàn xã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe ba gác. Hậu quả, người chạy xe máy bị đứt lìa cánh tay. Sau khi nhận tin báo, lực lượng y tế đã đến hiện trường cấp cứu nạn nhân. Nhân viên y tế cũng mang theo một thùng xốp để bảo quản cánh tay chuyển lên bệnh viện tuyến trên nhằm thực hiện ghép nối tay cho nạn nhân. Những hình ảnh về vụ tai nạn sau đó được chụp và đưa lên mạng xã hội với những dòng thông tin bịa đặt.

Ngày 8/1, thông tin từ một lãnh đạo trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) xác nhận, nam sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong là học sinh khối 12 của trường này. Thông tin cho biết, vào khoảng 16h ngày 7/1, nam sinh N.A.T và nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người xảy ra xô xát tại khu vực thôn Đồng Côi (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực). T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhưng không qua khỏi, mất vào tối 7/1.

Ngày 8/1, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hành nhận tin báo của bà T.T.M (49 tuổi, ngụ xã Hành Trung) bị một nam thanh niên chặn xe, dùng dao đe doạ, cướp 1 triệu đồng vào đêm 3/1. Lực lượng chức năng xác định nghi phạm thực hiện vụ cướp là Đ.G.H (sinh năm 2008, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành). Qua làm việc, H. khai nhận, hàng ngày mẹ giao cho H. giữ số tiền từ 30.000-50.000 đồng để hằng tháng đóng tiền điện và nộp tiền học thêm. Do tiêu xài hết số tiền này, không có tiền để giao cho mẹ đóng tiền điện nên H. nảy sinh ý định cướp tài sản.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam và 34 sở GTVT thống nhất cập nhật, bổ sung 101 tuyến vào mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc trên cơ sở đề xuất của các địa phương.Các tuyến vận tải khách cố định mới bổ sung sẽ kết nối với 34 địa phương, gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái và TP.HCM.

Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, năm 2023 đã kiểm tra trên 3.080 vụ kiểm tra, xử lý 860 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính trên 31,8 tỷ đồng (tăng hơn 170%) trên cả nước. Trong đó, có nhiều vụ việc sai phạm với số lượng hàng hóa lớn điển hình như: vụ việc 15.000 lít xăng không đảm bảo chất lượng tại Bình Dương; vụ việc chuyển cơ quan Công an điều tra dấu hiệu về tội lừa dối người tiêu dùng thu lợi bất chính trong kinh doanh xăng dầu tại Thạch Thất, TP Hà Nội. Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT cho biết, những kết quả kiểm tra, kiểm soát của lực lượng đã góp phần giữ ổn định thị trường; đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; từ đó, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, đảm bảo quyền, lợi ích

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết ngày 9/1, thời tiết miền Bắc tiếp tục hửng nắng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 28 độ C trước khi đón đợt không khí lạnh. Khoảng gần sáng 10/1, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Bắc Bộ rồi đến Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ 13-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ngoài ra, từ đêm 10-12/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 12-14/1, khu vực này có mưa, mưa rào và có nơi có dông.