Bản tin 8H: Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Quân y

Ngày 5/1, Bệnh viện Quân y 7 đã tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Giám đốc bệnh viện. Căn cứ theo quyết định của Bộ trưởng Quốc Phòng, Đại tá, Tiến sĩ Đặng Vũ Hải, Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 nghỉ hưu theo chế độ. Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 quyết định bổ nhiệm Thượng tá, Bác sĩ CKII Hoàng Văn Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 giữ chức Giám đốc Bệnh viện Quân y 7. Tại hội nghị, Đại tá Đặng Vũ Hải đã bàn giao các nội dung liên quan đến chức vụ Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 cho Thượng tá Hoàng Văn Lý gồm: Tổ chức, biên chế; tổ chức đảng, đảng viên; vũ khí, trang bị kỹ thuật; văn kiện; tài chính; toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện…

Ngày 5/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Dương Văn Thắng trao quyết định của UBND tỉnh về việc giao phụ trách Sở GTVT tỉnh Tây Ninh cho ông Đặng Hoàng Chương, Phó Giám đốc Sở GTVT, từ ngày 1/1 đến 30/6. Một lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết việc ông Chương được giao phụ trách sở GTVT là do ông Nguyễn Tấn Tài, Giám đốc Sở này, đang xin nghỉ tạm thời để điều trị bệnh. Trước đó ngày 8/1/2021, ông Đặng Hoàng Chương (SN 1977) đã được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT, thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Hiện, Sở GTVT tỉnh Tây Ninh có 2 Phó Giám đốc là ông Đặng Hoàng Chương và ông Nguyễn Thái Bình.

UBND TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã giao Công an TP Bảo Lộc điều tra việc sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số không hợp pháp của 13 giáo viên, viên chức. Việc sử dụng chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số là để được miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2023 tại TP Bảo Lộc. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, sau khi kiểm tra thông tin và đối chiếu hồ sơ liên quan, xác định 13 trường hợp nêu trên không có thông tin lưu trữ về việc cấp chứng chỉ tiếng dân tộc. UBND TP Bảo Lộc cũng yêu cầu Hiệu trưởng 5 trường học trên địa bàn thực hiện ngay việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với 13 giáo viên, viên chức nói trên.

Ngày 5/1, Cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông mới cho các Sở GTVT, cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch. Phần mềm mới được Cục Đường bộ điều chỉnh, nâng cấp sau khi ghi nhận phản ánh từ học viên và các Sở GTVT về việc phần mềm cũ "đánh đố" thí sinh và không sát thực tế. Dự kiến từ 1/2, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái ô tô sẽ cập nhật phần mềm mô phỏng giao thông mới để phục vụ việc học và thi sát hạch. Trước đó, vào tháng 6/2022, Cục Đường bộ bắt đầu triển khai thi sát hạch lái xe bằng phần mềm mô phỏng trên máy tính.

Ngày 5/1, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 05 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Hồng. Trước đó, ngày 2/11/2023, Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã ra thông cáo báo chí thông tin về việc ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, xin nghỉ công tác. Theo thông cáo báo chí, ông Nguyễn Văn Hồng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã gửi đơn xin nghỉ công tác đến Ban cán sự đảng UBND TP Cần Thơ với các lý do: hoàn cảnh gia đình, điều kiện sức khỏe, nguyện vọng cá nhân và theo sở thích chuyên môn.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung theo Quyết định số 72/2022 của Bộ Chính trị. Cụ thể, Chính phủ phân bổ gần 9.850 tỷ đồng từ nguồn dự toán ngân sách trung ương năm 2023 chưa phân bổ để bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho ngân sách các địa phương. Số ngân sách này để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên năm 2023 đã được bổ sung theo Quyết định số 72/2022 của Bộ Chính trị như đề nghị của Bộ Tài chính.

Tối 5/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã mời tài xế điều khiển ô tô với vận tốc 210km/h trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ lên làm việc. Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục CSGT) xác định, tài xế điều khiển ô tô là anh N.H.G.B. (SN 1987, trú tại An Giang). Ô tô nhãn hiệu Mercedes mà anh B. điều khiển đi với vận tốc 210km/h mang biển kiểm soát 51G- 401.XX. Tại cơ quan công an, tài xế B. đã thừa nhận hành vi điều khiển xe tốc độ cao của mình. Cảnh sát cũng phát hiện tài xế này đang sử dụng giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng từ tháng 2/2015. Đại diện Cục CSGT cho biết, tài xế B. điều khiển xe tốc độ cao với mục đích là để quay clip rồi đăng lên TikTok.