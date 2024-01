Bản tin 8H: Nam giảng viên tử vong trong nhà công vụ

TPO - Nhóm bạn phát hiện nam giảng viên tử vong trong nhà công vụ Đại học Quốc gia TP HCM.

Chiều 6/1, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam giảng viên được phát hiện tử vong tại phòng ngủ nhà công vụ. Người này là anh V.D.N (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện đang tạm trú tại nhà công vụ 2, Đại học quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, nhóm bạn của anh N. tới nhà công vụ để rủ anh đi chơi, lúc này cửa phòng khóa trong, còn anh N đang nằm trên giường, gọi điện thoại nhưng không nghe máy liền rời đi. Tuy nhiên, khoảng 12h, cả nhóm tiếp tục quay lại vẫn thấy anh này nằm trên giường. Một người đã trèo qua ban công vào phòng thì phát hiện anh N. đã chết. Được biết, anh N. từng có tiền sử bị bệnh hen suyễn.

Chiều 6/1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ nguyên nhân xe tải lao tự do vào nhà dân bên đường gây hư hỏng tài sản. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, trên đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột, đoạn qua đường Y Moan (phường Tân Lợi), chiếc xe tải BKS 47C-191.93 không người lái đậu trên đường tránh phía tây thành phố Buôn Ma Thuột, sau đó bất ngờ trôi tự do, lao qua ngã tư đường Y Moan và đường tránh phía tây với tốc độ nhanh. Xe tải ủi gãy một số cây xanh và chỉ dừng lại khi đâm vào nhà dân ven đường. Hậu quả, một số cây xanh bị gãy đổ, làm hư hỏng phần trước của hai nhà dân. May mắn, không có thiệt hại về người.

Ngày 6/1, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Ninh Thuận được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị gồm: Văn phòng Phát triển kinh tế, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. Trước đó, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức danh Ban giám đốc Trung tâm, gồm: ông Trương Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; ông Nguyễn Anh Minh, Phó Trưởng Phòng Văn xã - Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc; ông Phạm Thanh Bình, nguyên Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ đối với đồng chí Lê Xuân Huy, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Nam đã trao quyết định cho tân Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam Lê Xuân Huy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 7/1, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết rét về đêm và sáng kèm mưa phùn, mưa nhỏ. Ban ngày nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất có nơi trên 26 độ C. Cụ thể, Tây Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau mưa nhỏ vài nơi. Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết Từ đầu năm đến 31/12/2023 cả nước ghi nhận 99.479 ca mắc và 20 ca tử vong do COVID-19, lũy kế từ đầu dịch cả nước ghi nhận 11.624.694 ca mắc, 43.206 ca tử vong. Từ ngày 20/10/2023 điều chỉnh bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang nhóm B5. Ngày 29/10/2023, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID-19 giai đoạn 2023-2025 . Cũng theo Bộ Y tế, đến thời điểm 31/12/2023 sốt xuất huyết ghi nhận 170.184 trường hợp mắc, giảm 53,9% so với cùng kỳ 2022; 42 trường hợp tử vong, giảm 72,2% so với cùng kỳ năm 2022.