Bản tin 8H: Cô đồng 'đúng nhận, sai cãi' tiếp tục bị khởi tố

TPO - Cô đồng Trương Thị Hương, nổi tiếng với câu nói "đúng nhận, sai cãi", vừa bị khởi tố bổ sung để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 4/1, cơ quan Công an Thị xã Kinh Môn, Hải Dương, xác nhận vừa khởi tố bổ sung để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với bị can Trương Thị Hương (SN 1986, trú tại thị xã Kinh Môn) trong một vụ án khác, nạn nhân khác. Trương Thị Hương được biết đến là cô đồng xem bói bằng hình thức bổ cau, nổi tiếng với câu nói "đúng nhận, sai cãi". Lần này, Hương bị ông Ng. T. T, trú tại Hiệp An, Kinh Môn, tố cáo dùng việc lễ bói chiếm đoạt hơn 60 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố, bắt tạm giam cô đồng Trương Thị Hương để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hương bị người dân tố cáo nhận 180 triệu đồng để cúng bán nhà.

Ngày 4/1, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 28 thanh niên do vi phạm lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Mỗi thanh niên này bị phạt 11 triệu đồng. Trước đó, từ ngày 21 đến 25/11/2023, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Thiệu Hóa tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 đối với những thanh niên trong độ tuổi, có lệnh gọi kiểm tra sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong quá trình kiểm tra, khám sức khỏe, có 28 thanh niên vắng mặt không có lý do chính đáng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 4/1/2024 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền hơn 3.545 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sóc Trăng để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xử lý cụ thể theo quy định, chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về căn cứ, thông tin, số liệu báo cáo. Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/1, miền Bắc tăng nhiệt nhẹ kèm theo độ ẩm trong không khí cũng tăng do gió đông nam mang hơi ẩm vào đất liền. Khu vực tái diễn tình trạng sương mù vào sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C về đêm và sáng, ban ngày trời lạnh. Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Đông Bắc Bộ từ ngày mai (6/1) có mưa, mưa nhỏ rải rác. Sáng và đêm trời rét. Khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vài nơi; từ 6/1 cũng có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khoảng 19h tối 4/1, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực neo đậu cảng Phương Oanh, phường Ninh Dương, TP Móng Cái (Quảng Ninh) khiến 3 chiếc tàu bị thiêu rụi. Theo đó, người dân phát hiện ngọn lửa bốc lên tại khoang hành khách của một tàu đang neo đậu nên đã nhanh chóng báo lực lượng chức năng. Do thời tiết có gió, ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra hai tàu du lịch neo đậu gần đó và thiêu rụi những chiếc tàu trên. Tại hiện trường, người dân theo dõi vụ cháy nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện và cháy dầu lan. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/1, Văn phòng Thường trực về Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định cho biết, lực lượng chức năng và gia đình chưa thể liên lạc được với tàu cá BĐ-98011 TS. Chủ tàu cá là ông Lê Tài (52 tuổi, trú phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định). Tàu cá BĐ-98011 TS hành nghề câu cá ngừ, xuất bến tại cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ngày 14/10/2023. Trên tàu có 3 người gồm ông Tài, chủ tàu, cùng 2 người con là Lê Thành Hiệu (30 tuổi) và Lê Thành Thống (26 tuổi). Khoảng 3h ngày 31/12/2023, tàu đang về bờ, đến vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 51 hải lý thì mất tín hiệu liên lạc. Chủ tàu liên lạc lần cuối với gia đình vào 19h ngày 30/12/2023. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/1, cơ quan chức năng huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) đã bàn giao thi thể người đàn ông tử vong do bị bò đá về cho gia đình lo hậu sự.Thông tin ban đầu, chiều 2/1, ông Đ.V.N. nhìn thấy ông Đ.V.Đ. (47 tuổi), ngụ ấp 4, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình (em ruột của ông N.) dắt bò đi ăn cỏ trên bờ vuông tôm của gia đình. Một lúc sau, ông N. thấy con bò đứng một mình trên bờ vuông tôm, đang đá chân về phía sau nhiều cái nhưng không thấy em trai của mình. Ông N. đến kiểm tra thì bị con bò đá nhưng không trúng. Ông N. phát hiện em trai chết trong tư thế úp mặt xuống vuông tôm, cách vị trí con bò đứng khoảng 4m. (XEM CHI TIẾT)