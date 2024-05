THẾ GIỚI 24H: Cháy nổ nghiêm trọng tại nhà máy sản xuất vũ khí viện trợ cho Ukraine ở Đức

TPO - Hỏa hoạn đã nhấn chìm một nhà máy thuộc công ty sản xuất vũ khí Diehl ở Berlin, nơi chế tạo các hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T mà Đức viện trợ cho Ukraine.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X ngày 3/5, Sở Cứu hỏa Berlin cho biết một tòa nhà của nhà máy, trong đó có kho chứa hóa chất, đang bốc cháy. Theo đài RT, một số tiếng nổ lớn đã xảy ra bên trong cơ sở kể từ khi ngọn lửa bắt đầu hoành hành trong hơn 5 giờ đồng hồ. Một đại diện của Sở Cứu hỏa Berlin chia sẻ với báo chí chiều 3/5, rằng lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể kiểm soát được tình hình và hoạt động dự kiến kéo dài đến đêm. Tờ Berliner Zeitung dẫn lời phát ngôn viên của Sở Cứu hỏa Berlin thông tin, hỏa hoạn đã nhấn chìm một khu vực rộng khoảng 2.000 mét vuông. Các quan chức thuộc cơ quan ứng phó các tình huống khẩn cấp ở địa phương cho hay, mức độ ô nhiễm tăng cao được phát hiện ở khu vực lân cận tòa nhà đang cháy. Lực lượng cứu hỏa đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm và người dân sống trong khu vực lân cận được khuyến cáo nên đóng cửa sổ và cửa ra vào để tránh khói bụi độc hại.

Anh công bố gói viện trợ quân sự 3 tỷ bảng cho Ukraine. Anh sẽ hỗ trợ Ukraine gói quân sự hằng năm lên đến 3 tỷ bảng Anh, tương đương hơn 3,7 tỷ USD. Đây là khẳng định được Ngoại trưởng Anh David Cameron đưa ra trong chuyến thăm tới Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng David Cameron khẳng định Anh sẽ tiếp tục là một trong những quốc gia đi đầu hỗ trợ Ukraine và gói hỗ trợ quân sự lần này là gói hỗ trợ lớn nhất từ trước tới nay.

Hungary chỉ trích gói viện trợ khổng lồ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary Peter Szijjarto mới đây đã chỉ trích gói viện trợ khổng lồ sắp tới của NATO dành cho Ukraine và cho biết, Hungary sẽ không tham gia vào các hoạt động của NATO liên quan đến việc cung cấp vũ khí hoặc huấn luyện binh lính Ukraine. Trong một video đăng trên mạng xã hội, Bộ trưởng Szijjarto mô tả việc viện trợ cho một quốc gia đang phòng thủ là hỗ trợ cho chiến tranh, nhằm ám chỉ đến việc NATO muốn bơm thêm 100 tỷ USD vào Ukraine.

Hàn-Trung-Nhật nhất trí củng cố mạng lưới an toàn tài chính khu vực. Theo JNN, Hàn-Trung-Nhật đang thảo luận về hội nghị cấp cao ba bên tại Seoul và đã đạt được đồng thuận về thời điểm tổ chức sự kiện này. Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường sẽ tới Seoul để gặp Tổng thống Yoon Suk Yeol do Hàn Quốc hiện đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên.

Phong trào Houthi ở Yemen tiếp tục đe dọa tấn công các tàu đến Israel. Phát biểu trên truyền hình, ông Yahya Sarea - người phát ngôn quân sự của phong trào Houthi ở Yemen, ngày 3/5 tuyên bố lực lượng này sẽ nhắm vào tàu thuyền hướng tới các cảng của Israel ở bất kỳ khu vực nào nằm trong phạm vi tiếp cận của Houthi. Trước đó, thủ lĩnh phong trào Houthi ở Yemen, ông Abdul Malik Al-Houthi, ngày 2/5 tuyên bố lực lượng này sẽ tiếp tục leo thang các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại ở Biển Đỏ cho đến khi Israel kết thúc cuộc chiến ở Dải Gaza và Mỹ ngừng tấn công các mục tiêu ở Yemen.

Nga tuyên bố sẽ trả đũa "tàn khốc" nếu cầu Crimea bị tấn công. Trong một phát biểu đưa ra ngày 3/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea là điều thật khó tin, nhưng lại đang được tiến hành một cách công khai cùng sự phô trương sức mạnh cũng như với sự hỗ trợ trực tiếp và không hề nao núng của phương Tây. Bà Zakharova nhấn mạnh: “Tôi muốn cảnh báo Washington và Brussels rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Crimea không chỉ thất bại mà còn phải đối mặt với một cuộc tấn công trả thù tàn khốc”.

Dàn khí tài Nga tiến vào Moscow, sẵn sàng cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Từng đoàn xe tăng và nhiều khí tài khác đã tiến vào Quảng trường Đỏ ở Moscow vào tối ngày 2/5 để chuẩn bị cho buổi diễn tập cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hồi đầu năm 2024 cho biết lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở riêng Moscow năm nay sẽ có sự tham gia của hơn 9.000 binh sĩ, 75 hệ thống vũ khí và máy bay. Các cuộc duyệt binh sẽ diễn ra đồng loạt tại 28 thành phố của Nga vào ngày 9/5 tới.

Myanmar ghi nhận hơn 50 người tử vong do sốc nhiệt. Ngày 3/5, Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức của Tổ chức Cứu hộ Mani Sala cho biết trong tháng 4 vừa qua, đã có hơn 50 trường hợp tử vong do sốc nhiệt ở Mandalay, miền Trung Myanmar. Tỷ lệ sốc nhiệt tăng cao ở Myanmar trong bối cảnh nắng nóng gay gắt trong tháng 4. Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.