THẾ GIỚI 24H: Mỹ ban hành gần 300 lệnh trừng phạt nhắm vào Nga, Trung Quốc

TPO - Hãng thông tấn Ria Novosti của Nga ngày 1/5 đưa tin, Mỹ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân và tổ chức của Nga, Trung Quốc

Ria Novosti dẫn lời Bộ Tài chính Mỹ cho biết, các biện pháp này nhằm vào những tổ chức và cá nhân mà Mỹ nghi ngờ liên quan đến tổ hợp công nghiệp-quân sự Nga và các thực thể liên quan tại Azerbaijan, Slovakia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc...Những cái tên đáng chú ý trong danh sách trừng phạt lần này của Mỹ có các nhà máy chế tạo ô tô Bryansk và Ural, Công ty Red Box Energy Services của Singapore và Công ty đóng tàu CFU của Hong Kong (Trung Quốc) bị cho là có liên quan đến dự án khí đốt hóa lỏng của Nga ở Bắc Cực. Ngoài ra, Mỹ cũng đưa ra các biện pháp hạn chế đối với Lực lượng Phòng thủ phóng xạ, Hóa- Sinh học của Nga.

Estonia đóng cửa biên giới với Nga vào ban đêm. Đài truyền hình ERR của Estonia ngày 1/5 đưa tin, nước này bắt đầu thường xuyên đóng cửa khẩu biên giới Narva-1 với Nga theo khung giờ từ 23h đêm hôm trước đến 7h sáng hôm sau theo giờ địa phương. Lịch trình của cửa khẩu biên giới Narva-1 có thể sẽ được giữ nguyên cho đến khi trạm kiểm soát phương tiện được khôi phục, vốn đã tạm thời bị đóng cửa do việc xây dựng điểm qua biên giới ở thị trấn Ivangorod của Nga. Cảnh sát và lực lượng biên phòng Estonia cho biết các đối tác Nga đã được thông báo về lịch trình cập nhật này.

Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập cùng Nam Phi khởi kiện Israel phạm tội ác diệt chủng. Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (1/5) thông báo nước này sẽ tham gia cùng Nam Phi trong vụ kiện Israel phạm tội ác diệt chủng lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Theo Ngoại trưởng Fidan, sau khi hoàn tất việc chuẩn bị các văn bản pháp lý, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đệ trình tuyên bố của nước này về việc chính thức tham gia vào phiên tòa, lên Tòa án Công lý Quốc tế. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời khẳng định Ankara sẽ tiếp tục ủng hộ người Palestine trong mọi hoàn cảnh.

Indonesia sơ tán 12.000 người, cảnh báo sóng thần do núi lửa phun. Theo các quan chức Indonesia, các vụ phun trào của núi lửa Ruang ở Indonesia đã khiến 7 sân bay đóng cửa và tro bụi lan tới tận Malaysia. Chính quyền cũng đã sơ tán hàng ngàn người dân do lo ngại sóng thần. Cơ quan khí tượng quốc gia Indonesia (BMKG) công bố bản đồ vào sáng 1/5 cho thấy, tro núi lửa đã lan tới tận miền Đông Malaysia trên đảo Borneo, nơi giáp ranh 3 nước Malaysia, Indonesia và Brunei.

Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung. Đại sứ quán Israel ở Ấn Độ và các lực lượng an ninh Ấn Độ mới đây đã tiến hành cuộc diễn tập an ninh chung ở New Delhi nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng của các lực lượng an ninh đối phó với những mối đe dọa tiềm tàng trong tương lai. Phát biểu về sự kiện trên, Đại sứ Israel Naor Gilon đã nhấn mạnh cuộc diễn tập an ninh chung này với lực lượng an ninh Ấn Độ đánh dấu một cột mốc quan trọng.

Israel không chấp nhận yêu cầu chấm dứt xung đột. Ngày 1/5, tại cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến công du khu vực, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không chấp nhận yêu cầu chấm dứt xung đột do phong trào Hồi giáo Hamas đưa ra như là một phần của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza. Tờ Times of Israel dẫn nguồn tin cho biết Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định sẽ tiếp tục kế hoạch tấn công đổ bộ vào thành phố Rafah ở Dải Gaza mà “không phụ thuộc vào bất cứ điều gì."

Houthi tuyên bố sát cánh cùng Iran nếu chiến tranh nổ ra. Lực lượng Houthi - nhóm vũ trang lớn nhất tại Yemen tuyên bố sẽ ủng hộ và sát cánh cùng Iran hay bất kỳ đồng minh nào khác, nếu chiến tranh nổ ra. Phó thư ký truyền thông của Houthi, ông Nasr al-Din Amer khẳng định Houthi sẵn sàng và có bổn phận phải trợ giúp Iran hay bất kỳ đồng minh nào khác, trong trường hợp chiến tranh nổ ra.

Anh triển khai bắt giữ người nhập cư để trục xuất sang Rwanda. Ngày 1/5, Bộ Nội vụ Anh cho biết giới chức nước này đã tiến hành bắt giữ những người nhập cư đầu tiên đủ điều kiện để trục xuất sang Rwanda, một tuần sau khi Đạo luật An toàn Rwanda gây tranh cãi của Thủ tướng Rishi Sunak có hiệu lực. Bộ trưởng Nội vụ James Cleverly cho biết các đội thực thi đang làm việc “với tốc độ nhanh chóng để bắt giữ những người không có quyền ở đây” như một phần của kế hoạch “tiên phong”.

Quân Nga tấn công sở chỉ huy miền nam Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quân đội nước này ngày 1/5 đã sử dụng tên lửa và hỏa lực pháo binh để không kích một sở chỉ huy cũng như binh lính và khí tài của quân đội Ukraine ở trung tâm thành phố cảng miền nam Odessa.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 41 nghi phạm liên quan IS. Trong thông báo trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết 41 nghi phạm có liên hệ với IS bị bắt giữ trong các chiến dịch chống khủng bố được tiến hành đồng thời tại 12 địa phương của nước này. Tuy nhiên, thông báo không nói rõ danh tính, quốc tịch của các nghi phạm. Thời gian tiến hành các hoạt động bắt giữ cũng không được đề cập.

Israel chấp nhận đề xuất của Pháp hạ nhiệt căng thẳng với Hezbollah. Israel chấp nhận đề xuất của Pháp hạ nhiệt căng thẳng với Hezbollah. Thông tin đưa ra sau khi Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné hồi đầu tuần này có chuyến công du tới 3 nước Saudi Arabi, Lebanon và Israel.

Lực lượng an ninh Gruzia dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông. Vào khoảng 22h00 giờ Tbilisi tối 1/5 (tức 1 giờ sáng 2/5, giờ Hà Nội), lực lượng an ninh Gruzia đã buộc phải dùng bình xịt hơi cay để giải tán những người biểu tình quá khích. Trong một tuyên bố đặc biệt của Bộ Nội vụ Gruzia đăng trên trang web của bộ, những người biểu tình đứng ở lối vào Tòa nhà Quốc hội trong nhiều giờ đồng hồ và cố tình phá hỏng cánh cửa sắt dẫn vào Tòa nhà.