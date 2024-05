THẾ GIỚI 24H: Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo Mỹ tấn công bán đảo Crimea

TPO - Theo hãng thông tấn TASS, quân đội Ukraine sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo ATACMS tấn công bán đảo Crimea vào rạng sáng 30/4.

Ngày 30/4, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào “We Are Together With Russia” (Chúng ta ở bên nước Nga) cho hay quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ chế tạo tấn công vào Crimea đêm 29/4 nhưng đều bị đánh chặn.“Ukraine tiến hành cuộc tấn công tên lửa vào Crimea. Phòng không Nga ở Dzhankoy và Simferopol đã hoạt động hiệu quả. Theo thông tin mới nhất, lực lượng phòng phòng không đã làm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình”, ông Rogov cho biết trên Telegram.

Mỹ - Trung Quốc nối lại hội đàm song phương về hợp tác khí hậu. Đặc phái viên của Tổng thống về khí hậu của Mỹ John Podesta, sẽ gặp người đồng cấp phía Trung Quốc Lưu Chấn Dân tại thủ đô Washington của Mỹ đầu tháng 5 để nối lại hội đàm song phương về hợp tác khí hậu. Ông Lưu Chấn Dân dự kiến sẽ thăm Mỹ từ ngày 8/5 tới 10/5 và ngoài thủ đô Washington, quan chức này cũng sẽ tới New York. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Lưu Chấn Dân sau khi thay thế ông Giải Chấn Hoa làm đặc phái viên về khí hậu của Trung Quốc hồi đầu năm.

Núi lửa Indonesia phun tro bụi, bao phủ một số thành phố và sân bay quốc tế. Ngày 30/4, núi lửa Ruang nằm ở ngoài khơi tỉnh Bắc Sulawesi của Indonesia phun trào trở lại, tạo ra những đám mây tro bụi bốc cao tới 5.000 mét trên miệng núi lửa. Tro bụi núi lửa đã bay tới bao phủ một số thành phố và sân bay quốc tế gần đó. Đây là lần phun trào thứ 2 của núi lửa Ruang trong tháng này, khiến hàng trăm người dân trên đảo Ruang sát núi lửa phải sơ tán.

Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ. Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong lịch sử, với nhiệt độ duy trì ở mức cao trong những ngày qua tại nhiều khu vực trong cả nước. Các bang phía Đông như Andhra Pradesh, Bihar, Tây Bengal và Odisha đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề khi nhiệt độ liên tục lập các mốc cao kỷ lục mới. Bang Andhra Pradesh đang trải qua một đợt nắng nóng khốc liệt với nhiệt độ vượt quá 45 độ C ở nhiều nơi. Các cơ sở y tế địa phương hiện được đặt trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó với tình trạng này. Đợt nắng nóng gay gắt tại bang Odisha cũng chưa có dấu hiệu giảm bớt, với nhiệt độ dự báo sẽ đạt mốc đến 45 độ C và sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới.

Lễ hội âm nhạc quân sự quốc tế 2024 sẽ được tổ chức tại Quảng trường Đỏ. Lễ hội âm nhạc quân sự quốc tế lần thứ 16 (XVI)“Tháp Spasskaya” năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 23/8 đến ngày 1/9 tới, tại Quảng trường Đỏ, Thủ đô Moscow của nước Nga. Lễ hội nhằm quảng bá văn hóa Nga trên trường quốc tế và củng cố lòng yêu nước trong xã hội Nga.

Ít nhất 1 người tử vong trong vụ đâm kiếm ở London. Ngày 30/4, cảnh sát Anh thông báo một thiếu niên 14 tuổi đã thiệt mạng sau vụ đâm kiếm xảy ra ở phía Tây thủ đô London cùng ngày. Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng mang kiếm. Cảnh sát cho rằng vụ việc không liên quan tới khủng bố, đồng thời đánh giá không còn nguy cơ an ninh trong khu vực sau khi bắt giữ hung thủ.

Hamas và Fatah đối thoại hòa giải. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 30/4 cho biết đại diện của phong trào Hamas và Fatah mới đây đã tới Bắc Kinh để tham gia các cuộc thảo luận sâu sắc và thẳng thắn nhằm thúc đẩy hòa giải giữa các phe nhóm Palestine.

Hàn Quốc mở nhiều đường mòn du lịch gần khu phi quân sự. Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc sẽ mở 10 đường mòn mang chủ đề hòa bình ở gần Khu phi quân sự (DMZ) giữa nước này và Triều Tiên. Thông báo ngày 30/4 của Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ những đường mòn này sẽ bắt đầu đón du khách từ giữa tháng 5. Thông tin từ bộ quốc phòng và bộ văn hóa Hàn Quốc cho biết, các đường mòn này nằm dọc các thị trấn và thành phố biên giới thuộc các tỉnh Gyeonggi và Gangwon cũng như ở đảo biên giới phía Tây Gangwha.