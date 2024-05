Bản tin 8H: Thuyên chuyển công chức Văn phòng Chính phủ

TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ban hành các quyết định thuyên chuyển công chức Văn phòng Chính phủ đến công tác tại UBND thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định thuyên chuyển ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Hành chính Nhà nước và Công vụ, đến công tác tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, kể từ ngày 1/6/2024. Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ban hành quyết định thuyên chuyển ông Nguyễn Văn Tư, Chuyên viên chính, Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ đến công tác tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đảm nhận chức vụ Phó Trưởng ban Ban Công nghiệp Khí và Lọc hóa dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kể từ ngày 15/5/2024.

Ngày 21/5, Công an TP Thủ Đức, TP HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân một người đàn ông quốc tịch Anh tử vong ở khách sạn. Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, thấy đã đến giờ trả phòng nhưng chưa thấy khách xuống, quản lý một khách sạn ở đường Trần Ngọc Diện, phường Thảo Điền, đi kiểm tra và phát hiện người đàn ông khoảng 65 tuổi (quốc tịch Anh) đã tử vong trên giường. Vào thời điểm đó, người đàn ông này không mặc quần áo.

Tối 21/5, lãnh đạo thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) cho biết, UBND thị trấn tiếp tục ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 150.000 đồng/người đối với nhóm 16 người thuộc Câu lạc bộ Yoga Ngân Châu (địa chỉ ở huyện Tiền Hải). Cơ quan chức năng xác định, sáng sớm 11/5, nhóm 16 người này tập yoga giữa lòng đường tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao với đường Nguyễn Công Thu (thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương). Sau đó, nhóm này còn chụp ảnh, quay video clip kỷ niệm với hoa bằng lăng. Theo hình ảnh ghi lại, nhóm người này trải thảm để tập yoga, chụp ảnh, lấn chiếm gần như toàn bộ lòng đường mặc các phương tiện đang lưu thông.

Ngày 21/5, Công an xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) cho biết khoảng 2h sáng 20/5, bà Trần Thị Ng. (88 tuổi, trú thôn Nhì Tây, xã Bình Lâm) rời khỏi nhà và mất liên lạc. Theo người thân, cụ bà có biểu hiện tinh thần không minh mẫn, nhiều lần đi lạc. Đến khoảng 18h cùng ngày, anh Trịnh Thanh Trang (SN 1988, trú thôn Nhì Tây) và anh Dương Duy Nam (SN 1986, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) phát hiện cụ Ng. ở bên trong cống thoát nước bằng bê tông. Hai thanh niên đã dũng cảm chui vào đoạn cống thoát nước dài khoảng 25m, đường kính khoảng 70cm để cứu cụ Ng. ra ngoài. Sau đó, cụ Ng. được người thân đến đón về nhà để chăm sóc, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngày 20/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên có công văn sau khi trên địa bàn tỉnh Điện Biên có dư luận về việc "các đồng chí lãnh đạo tỉnh liên quan đến các tập đoàn vi phạm pháp luật; công an khám nhà lãnh đạo tỉnh Điện Biên". Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Công an tỉnh Điện Biên và công an các địa phương chưa thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của bất kỳ đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, ngành của tỉnh. Chính vì vậy, tin đồn trên là sai sự thật, không có cơ sở. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã có quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ sung vào Ban Chỉ đạo đối với ông Ngô Minh Châu, Thành ủy viên, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Thành ủy viên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Trong đó, ông Ngô Minh Châu giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo và bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ nhiệm vụ Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo, thay ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/5, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Ngãi. Cụ thể, tại Quyết định số 436/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Tại Quyết định số 435/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thị Bích Hằng để nhận nhiệm vụ mới. Tại Quyết định số 434/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đặng Văn Minh. Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2024. (XEM CHI TIẾT)