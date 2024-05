Bản tin 8H: Hai phó chủ tịch UBND TPHCM nhận nhiệm vụ mới

TPO - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức được điều động làm Bí thư Quận ủy Quận 1. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu được điều động làm Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Ngày 19/5, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm Bí thư Quận ủy Quận 1. Ông Dương Anh Đức (56 tuổi, quê ở Đà Nẵng) là Phó Giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học. Trước đó, ngày 24/1, bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Quận 1, đã được hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Bí thư Thành ủy TPHCM cũng trao Quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM. Ông Ngô Minh Châu (60 tuổi, quê ở TPHCM) có cấp bậc Thiếu tướng, trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh nhân dân, cử nhân Lý luận chính trị. Trước đó, ông Lê Thanh Liêm, người giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM từ tháng 12/2020, đã nghỉ hưu theo quy định.

Tối ngày 19/5, cơ quan chức năng TP. Biên Hoà (Đồng Nai) đang tiến hành tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu Hóa An. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h cùng ngày, một nam thanh niên đi đến giữa cầu Hóa An, để lại dép, điện thoại và ví tiền rồi nhảy xuống sông Đồng Nai. Một số người đi đường chứng kiến sự việc nhưng nam thanh niên nhảy xuống sông nhanh quá nên không ai kịp căn ngăn. Người dân dùng thuyền chạy ra cứu nhưng không kịp. Nạn nhân đã chìm dưới nước và mất tích.

Ngày 19/5, Công an TP. Hà Nội phát thông báo tìm người đàn ông 39 tuổi đi lạc, không rõ tung tích. Theo đó, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) tiếp nhận tin báo của gia đình anh Phong (sinh năm 1985, trú tại quận Long Biên) về việc anh Phong đi lạc từ lúc 8h ngày 18/5. Tối ngày 19/5, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời trình báo cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin. Theo gia đình, anh Phong cao 1m75, khi đi mặc áo trắng, đi giày thể thao trắng, đeo kính đen, có biểu hiện tâm lý không bình thường.

Ngày 19/5, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), đơn vị đã hoàn tất hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với N.Đ.A. (sinh năm 2008, trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật.Trước đó, ngày 2/5, Công an phường Tứ Liên phát hiện thông tin đăng tải trong nhóm "GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 24h" bởi tài khoản mang tên "Duc An", với nội dung: "cong an danh dan o tu lien". Kèm theo đó là hình ảnh một người mặc sắc phục cảnh sát đang cùng người dân xung quanh khống chế người đàn ông nằm dưới đất. Công an phường Tứ Liên cho biết sự việc xảy ra vào tối 1/5. Đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, cần ngăn chặn ngay, nên cán bộ công an phường khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Ngày 19/5, lãnh đạo UBND xã Giao Hải, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị sét đánh tử vong. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h40 cùng ngày, anh N.V.T. (38 tuổi, trú tại xóm Bồi, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy), điều khiển xe máy di chuyển qua đường bộ ven biển khu vực xã Giao Hải giáp ranh xã Giao Long, bất ngờ bị sét đánh trúng, tử vong tại chỗ. Thời điểm anh T. gặp nạn, tại khu vực huyện Giao Thủy có mưa giông, kèm sấm sét.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào lúc 18 giờ 45 phút 33 giây ngày 19/5, trận động đất 3,3 độ richter xảy ra tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Cấp độ của trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Dự báo động đất ở Điện Biên có khả năng tiếp diễn trong thời gian tới, nhưng khó có khả năng lớn hơn 5,5 độ richter.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, miền Bắc tiếp diễn tình trạng mưa dông kéo dài cả ngày, riêng Đông Bắc Bộ có nắng gián đoạn. Nền nhiệt giảm nhẹ nhưng duy trì mức cao nhất 30-32 độ C, oi nóng về trưa và chiều. Trọng tâm mưa lớn vào sáng 20/5 tập trung ở khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng dao động 40-80mm. Một số nơi mưa lớn trên 150mm đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau vài ngày giữa tuần có nắng, khu vực có thể tái diễn tình trạng mưa diện rộng kể từ đêm 23/5. Trong khi đó, khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ khả năng duy trì mưa dông về chiều và tối trong nhiều ngày tới.

Chiều 19/5, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, cơ quan chức năng đã xử phạt nhóm phụ nữ mặc đồ thể thao tụ tập giữa đường giao thông để chụp ảnh. Theo đó, UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ để chụp ảnh gây cản trở giao thông. Mức phạt là 150.000 đồng/người. Trước đó, vào ngày 17/5, mạng xã hội xuất hiện bài viết cùng hình ảnh về một nhóm người tập yoga có hành vi nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. (XEM CHI TIẾT)