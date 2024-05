Bản tin 8H: Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về ông Thích Minh Tuệ

TPO - Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản khẳng định ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ngày 16/5, Ban Tôn giáo Chính phủ có gửi văn bản tới các Ban/Phòng Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về trường hợp ông Thích Minh Tuệ - nổi tiếng trên mạng xã hội vì mặc trang phục mang hình thức như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Theo bước đầu xác minh, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú (sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đây ông Thích Minh Tuệ đã ba lần đi bộ theo hình thức thực hành phương pháp tu tập "hạnh đầu đà" nhưng không thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cùng ngày, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - ký văn bản số 151 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là "sư Thích Minh Tuệ" không phải là tu sĩ Phật giáo.

Ngày 16/5, cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự T.Q.D. (sinh năm 1981, ngụ TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục.Theo thông tin ban đầu, tối 15/5, người nhà em N.Đ.T.K (SN 2008, ngụ ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bắt quả tang ông D. có hành vi quan hệ đồng tính với em K. Sau đó, ông D. bị một số người đánh đập và quay video. Người nhà em K. cho biết ông D. cho nạn nhân uống thuốc kích dục rồi quan hệ đồng tính. Lúc bị bắt quả tang, trên sàn nhà có 6 bao cao su đã qua sử dụng. Được biết, ông D. hiện là giám đốc một cơ quan trong tỉnh Bình Phước.

Ngày 16/5, Công an quận Tây Hồ, TP. Hà Nội cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Yên Phụ đã kịp thời cứu một nam thanh niên nhảy hồ Tây tự tử. Trước đó, vào đầu giờ ngày 11/5, tổ công tác Công an phường Yên Phụ phát hiện 1 đôi giày và 1 túi đeo chéo của nam giới bỏ lại tại khu vực sát lan can hồ, gần cổng chùa Trấn Quốc. Trong quá trình rà soát, thấy 1 nam thanh niên đang chới với dưới hồ cách bờ khoảng 100m, tổ công tác lao xuống hồ cứu người, sau đó dùng thuyền dìu người này vào bờ, tiến hành sơ cấp cứu và cứu sống được người đó. Nam thanh niên được xác định là V.T.L, SN 2004, quê ở ấp Bình Thạnh, xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, không có nơi ở cố định. Do mâu thuẫn với gia đình, L. bỏ nhà đi từ khoảng tháng 3/2024. Không có tiền và tinh thần không ổn định, người này nhảy xuống hồ Tây với ý định tự tử.

Tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều ngày 16/5, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết tính đến ngày 14/5, Cục QLTT TPHCM đã phát hiện, kiểm tra đối với 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn. Qua đó, lực lượng chức năng tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm, các mặt hàng là nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền... không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ (một số mặt hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu) để thử nghiệm xác định trọng lượng, hàm lượng vàng với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng và các vụ việc đang được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định. Kết quả xử lý, đã xử phạt 21 vụ với số tiền 1,28 tỷ đồng và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, mưa dông kết thúc, miền Bắc trở lại với trạng thái nắng ráo, nền nhiệt tăng nhẹ trên 30 độ C. Thời tiết oi nóng nhưng không quá khó chịu. Ngày 18-19/5, miền Bắc có thể hứng chịu đợt mưa dông mới tập trung về chiều tối và đêm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác cũng được dự báo tiếp diễn trong ngày 17/5. Mưa lớn tập trung về chiều và tối. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi trên 70mm. Trung và Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Chiều 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành Nghị quyết số 1053 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Trương Thị Mai, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, đơn vị bầu cử số 2. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 13/5, bà Trương Thị Mai đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Sáng 16/5, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. (XEM CHI TIẾT)