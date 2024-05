Công an Hà Nội lập 5 tổ công tác 'đặc biệt' xử lý vi phạm giao thông

TPO - Chiều 16/5, 5 tổ công tác "đặc biệt" thuộc Công an TP Hà Nội gồm lực lượng CSGT, CSCĐ và công an 12 quận nội thành bắt đầu triển kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, từ 16h cùng ngày, các tổ công tác triển khai làm nhiệm vụ nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Tại nút giao Tây Sơn - Ô Chợ Dừa, các tổ công tác bố trí phối hợp với nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Các hành vi vi phạm bị xử lý tập trung vào hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, phương tiện xe ba bánh tự chế, độ chế pô... Khi bị tổ công tác kiểm tra, nam thanh niên tên H. (21 tuổi, ở Hà Nội) vi phạm không đội mũ bảo hiểm và độ pô xe cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và sau khi bị xử phạt sẽ về thay lại pô đúng quy định. Cũng trong ca công tác, các cán bộ, chiến sĩ phát hiện một số trường hợp người điều khiển phương tiện xe ba bánh tự chế, không xuất trình được giấy chứng nhận là thương binh... Với hành vi vi phạm trên, tổ công tác sẽ tạm giữ phương tiện xử lý. Theo Công an TP Hà Nội mặc dù thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tài xế không chấp hành luật giao thông như vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng; giả dạng thương binh, bệnh binh, người khuyết tật điều khiển xe ba bánh, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp... Để phòng ngừa ùn tắc và làm giảm tai nạn giao thông, Công an TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm được thực hiện với tinh thần kiên trì, bền bỉ, quyết liệt xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng “văn hóa giao thông”, tạo lập thói quen và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông. Được biết, kế hoạch được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai linh hoạt, các tổ công tác có thể tập trung tại một địa bàn nhưng cũng có thể tuần tra xử lý. Thanh Hà