Bản tin 8H: Nam sinh lớp 7 để lại thư tuyệt mệnh bên bờ hồ rồi bỏ đi chơi game

TPO - Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk đã tìm thấy nam sinh lớp 7 giả tự tử. Trước đó, em này viết thư tuyệt mệnh, để lại bên bờ hồ rồi đi chơi điện tử

Sáng 13/5, mạng xã hội Facebook lan truyền tấm ảnh có kèm bức thư tuyệt mệnh của nam sinh đặt trên chiếc balo gần bờ hồ Sen, ở thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana, Đắk Lắk). Nội dung thư viết: “Chào tạm biệt cha mẹ để về thế giới bên kia". Tuy nhiên, chiều cùng ngày, ông Cao Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Buôn Trấp, cho biết đã tìm thấy nam sinh ở quán game. Theo ông Đô, nam sinh học lớp 7, học lực hơi kém nên bị gia đình đánh. Sau đó, nam sinh viết thư tuyệt mệnh rồi bỏ đi chơi game. Hiệu trưởng Trường THCS Buôn Trấp, ông Trần Quang Đạt, xác nhận nam sinh này nghiện chơi game, bị bố đánh rồi viết thư dọa gia đình.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 64/QĐ-HĐTV về việc thay đổi đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tham gia Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định, ông Yoshida Susumu, Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ thay Ông Kinoshita Tadahiro, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Những ngày vừa qua, nhiều trang thông tin mạo danh Cổng thông tin điện tử Bộ Công an xuất hiện, đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung cảnh báo về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lồng ghép quảng cáo các dịch vụ như “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”... với cam kết chỉ thu phí sau khi người dân đã lấy lại tiền lừa đảo. Bộ Công an cho biết đây là hành vi giả mạo, nhằm thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản. Hiện nay, Bộ chỉ cung cấp thông tin chính thức trên môi trường mạng qua hai kênh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (https://mps.gov.vn/ và https://bocongan.gov.vn/) và trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Facebook (https://www.facebook.com/mps.gov?mibextid=LQQJ4d).

Tối 13/5, lãnh đạo UBND phường Phong Hải (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vòi rồng xuất hiện trong trận dông lốc khiến hàng loạt nhà dân bị tốc mái. Theo đó, vòi rồng xuất hiện lúc 14h35 cùng ngày. Chỉ kéo dài khoảng 3 phút, vòi rồng khiến 71 ngôi nhà ở khu phố 2, 3, 4 bị tốc mái. Trong đó, 2 ngôi nhà ở khu phố 2 bị tốc cả mái ngói và mái tôn. Ngoài ra, nhiều cây cối bị quật đổ, may mắn không gây thiệt hại về người.

Ngày 13/5, Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu (thuộc Cục Thuế Đồng Nai) vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 64 cá nhân là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp vi phạm nợ thuế trên địa bàn. Đây là các doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân kể từ khi có thông báo đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Cùng ngày, Cục Thuế Đồng Nai công khai thông tin hơn 100 doanh nghiệp nợ thuế, vi phạm quy định về thuế đến hết tháng 4/2024 với số tiền nợ thuế trên 694 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/5, miền Bắc hửng nắng, tăng nhiệt nhẹ lên mức cao nhất 30-32 độ C. Thời tiết vẫn tương đối dễ chịu, có gió nhẹ và không quá nóng bức. Trạng thái này nhiều khả năng duy trì trong hai ngày tới, trước khi khu vực tiếp tục hứng mưa lớn kể từ đêm 15/5. Những ngày tới, thời tiết miền Bắc có sự đan xen liên tục của các đợt mưa ngắn ngày, nguy cơ đi kèm lốc, sét và gió giật mạnh. Giai đoạn cuối tháng 5 và đầu tháng 6, nắng nóng mới có thể trở lại. Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần nắng nóng từ khoảng nửa cuối tháng 5. Từ nay đến ngày 10/6, tình trạng khô hạn ở khu vực Trung Bộ còn tiếp diễn, đặc biệt tại các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Ngày 13/5, đại diện Cục Thủy lợi cho biết, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt đã xảy ra gây hạn hán, thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt ở các địa phương thuộc khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tổng lượng mưa từ đầu năm đến nay phổ biến từ 50 - 140 mm (riêng Ninh Thuận, Bình Thuận mưa nhỏ không đáng kể), thiếu hụt từ 10 - 40% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm, hụt 20 - 60% so với năm ngoái và từ 50 - 70% so với năm 2022. Khô hạn này đã khiến dung tích trữ hiện tại trong các hồ chứa thủy lợi hiện chỉ đạt 43 - 70% dung tích thiết kế, thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm 2%, thấp hơn các năm 2022 và 2023 từ 3 - 10%. (XEM CHI TIẾT)