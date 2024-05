Bản tin 8H: Tỉnh An Giang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

TPO - Ngày 10/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì Lễ công bố và trao quyết định về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý.

Ngày 10/5, UBND tỉnh An Giang quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đinh Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang. Điều động ông Lê Đức Lập, Trưởng phòng Khoa giáo Văn xã thuộc Văn phòng UBND tỉnh đến Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang, để được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty. Điều động, bổ nhiệm ông Phan Thanh Dũng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh. Bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Như Lam, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Giám đốc Sở. Điều động ông Tô Hoàng Môn, Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường đến Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị An Giang, để được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty. Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Phong Hóa, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang, từ ngày 1/5/2024.

Ngày 10/5, theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời một người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.Khoảng 15h50 cùng ngày, tổ công tác gồm Thiếu tá Nguyễn Văn Kết và Đại úy Đinh Đức Hiệp nhận được tin báo về việc có người phụ nữ có ý định tự tử. Theo tin báo, người này khoảng 40 tuổi trèo ra phía ngoài lan can cầu Chương Dương và khóc rất nhiều. Khi tới hiện trường, Thiếu tá Nguyễn Văn Kết tiếp cận túm lấy tay người phụ nữ và giữ lại cùng sự giúp đỡ của người dân. Qua tìm hiểu, người phụ nữ tên Đ.T.A.T. (SN 1985, thường trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị T. buồn chuyện gia đình mới có ý định nhảy cầu.

Tối 10/5, lãnh đạo UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tìm kiếm một học sinh mất tích.Theo đó, khoảng 16h5 cùng ngày, nhóm bạn cùng học lớp 8 Trường THCS Lê Lợi rủ nhau ra biển Rạng, ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tắm. Trong lúc tắm biển, em L.P.Q.T bị sóng biển cuốn trôi ra xa. Hai em N.H và T.H.B.D (cùng 14 tuổi, trú xã Tam Nghĩa) bơi ra cứu bạn. Tuy nhiên, một lúc sau, em L.P.Q.T và em T.H.B.D bơi vào bờ được, còn em N.H hiện mất tích.

Ngày 10/5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khuyến cáo người dân không cần xét nghiệm đông máu. Bộ Y tế cũng cho biết đánh giá phản ứng huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu liên quan đến vắc-xin AstraZeneca là tác dụng phụ rất hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn sau tiêm. Kể từ tháng 7/2023, Việt Nam đã sử dụng hết loại vắc-xin này. Tác dụng phụ hiếm gặp như tình trạng huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu ước tính là 1 trên 100.000 người lớn được tiêm và xảy ra trong khoảng 3-21 ngày, một số ít trường hợp xảy ra sau 42 ngày. Một thống kê khác của GAVI cho thấy tỉ lệ ghi nhận tại Anh là 4/1.000.000 người (tương đương 0,4/100.000 người).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/5, thời tiết miền Bắc duy trì nắng ráo vào ban ngày. Nền nhiệt tăng nhưng không quá 34 độ C, chưa chạm ngưỡng nắng nóng. Đến chiều tối, mưa dông nhiều khả năng trở lại trên diện rộng. Miền Bắc bước vào một đợt mưa mới kéo dài nhiều ngày. Cục bộ có nơi mưa to. Dự báo cho hay Hà Nội mưa dông tập trung từ đêm 11/5 kéo dài qua ngày 12/5. Nền nhiệt giảm nhẹ nhưng vẫn trong ngưỡng cao nhất 29-32 độ C, oi nóng về trưa và chiều. Tình trạng này kéo dài hết ngày 15/5, sau đó khu vực nắng nóng trở lại. Khu vực miền Trung có nắng cả ngày, vùng núi cao sẽ nắng nóng cục bộ. Nền nhiệt sẽ phổ biến từ 31 đến 34 độ, Quảng Ngãi và Tuy Hoà trên 36 độ, trời nắng gay gắt. Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Ngày 11/5, Đội Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội quận 1 (TPHCM) lập hồ sơ, xử lý Công ty TNHH Nhà hàng Janus (14 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh) về vi phạm “Dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống" và "Giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên”. Trước đó, tối 9/5, lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Nhà hàng Janus. Tại căn phòng ở lầu 1, tổ công tác phát hiện 2 nhân viên nữ ngồi phục vụ khách với trang phục váy ngắn, mỏng, dạng lưới xuyên thấu và không mặc nội y. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/5, tin từ khoa Nhi bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cho biết ngày 8/5, khoa Nhi của bệnh viện tiếp nhận một bé gái 11 tháng tuổi. Bệnh nhi đến từ xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nhập viện vì co giật. Qua khai thác bệnh sử, được biết, 2 tuần trước bé bị sốt. Gia đình đã cho bé uống một loại thuốc bột do nhà hàng xóm cho. Sau đó 1 tuần, cháu bị nhiệt miệng và gia đình lại tiếp tục cho bé uống loại thuốc đó nhưng lần này là thuốc mua ở chợ. Bác sĩ chẩn đoán bé bị ngộ độc chì do sử dụng "thuốc cam"- loại thuốc "gia truyền" mà cháu đã được gia đình cho uống và rơ miệng. (XEM CHI TIẾT)