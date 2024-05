Bản tin 8H: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã tử vong trong căn nhà thuê

TPO - Người nhà phát hiện ông T. tử vong trong tư thế treo cổ tại căn nhà thuê ở làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai.

Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai, Gia Lai, phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đ.X.T (40 tuổi, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Ia Der, huyện Ia Grai). Khoảng 5h30 ngày 11/5, người nhà phát hiện ông T. tử vong tư thế treo cổ tại căn nhà thuê ở làng Ia Tong, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai. Trước khi sự việc xảy ra, ông T. vẫn đi làm bình thường. Tuy nhiên, thời gian qua, gia đình ông T. có nợ nần, phải thuê nhà để ở.

Sở GTVT Hà Nội vừa hoàn tất rà soát, kiểm tra dữ liệu vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, vi phạm tốc độ. Cụ thể, trong tháng 2/2024, 1.265 phương tiện ở Hà Nội có trên 5 lần vi phạm tốc độ/1.000km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ 5km/h trở xuống). Đáng chú ý, xe hợp đồng của HTX Dịch vụ Vận tải T.H vi phạm tốc độ 1.364 lần trong 1 tháng. Một xe container khác cũng của HTX này được phát hiện vi phạm trên 1.000 lần. Ngoài 2 xe trên, trong danh sách này còn có 4 xe vi phạm tốc độ từ 700 lần trở lên trong vòng 1 tháng.

Ngày 11/5, diễn đàn học sinh TP.HCM có bài đăng phản ánh một trường THCS ở huyện Hóc Môn phát đơn vận động học sinh có học lực không tốt không thi vào lớp 10. Đính kèm là tờ đơn với tiêu đề "Đơn xin không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025". Theo xác nhận của ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hóc Môn, lá đơn trên xuất phát từ một lớp 9 trường THCS Nguyễn Văn Bứa. Phòng đang làm việc với trường và phụ huynh để xác minh thông tin. Ông Hiệp khẳng định, Phòng Giáo dục và và ngành giáo dục Thành phố không yêu cầu các trường vận động, ép học sinh không thi vào lớp 10 công lập.

Ngày 11/5, Công an TP Hà Nội cho biết, tổ công tác của Công an huyện Phúc Thọ kiểm tra 2 hộ kinh doanh trên địa bàn xã Phụng Thượng, Phúc Thọ đã phát hiện khoảng 1,7 tấn thực phẩm gồm thịt, xương, chân lợn để đông lạnh. Số thực phẩm này được chứa trong các túi nilon, không đảm bảo vệ sinh, hầu hết không có nhãn mác. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hoá nêu trên. Hiện Công an huyện Phúc Thọ phối hợp với Phòng Y tế, Đội Quản lý thị trường lập biên bản, tạm giữ số thực phẩm trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta và tác động đến thời tiết miền Bắc, gây giảm nhiệt nhẹ từ ngày 12/5. Không khí lạnh xuất hiện trong giai đoạn này có cường độ yếu, chủ yếu gây mưa nên nền nhiệt giảm không nhiều. Mức nhiệt cao nhất ở miền Bắc trong hai ngày tới vẫn dao động 28-31 độ C, trời mát. Ngày 12-13/5, Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 50-55%. Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Khoảng 17h20 ngày 11/5, chị Đặng Thị Ng. (SN 1972, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) thấy trời chuẩn bị mưa giông lớn nên đã chạy ra cánh đồng trước nhà để lùa bò về chuồng tránh mưa. Khi đang dắt bò về nhà, bất ngờ một tia sét đánh trúng. Khoảng 18h cùng ngày, trời tạnh mưa nhưng không thấy chị Ng. về nhà. Người thân chạy ra đồng tìm kiếm thì phát hiện chị Ng. đã tử vong. Con bò cũng bị sét đánh chết tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)