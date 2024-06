Bản tin 8H: Miễn nhiệm nữ chủ tịch UBND huyện

TPO - Bà Vũ Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom được tỉnh Đồng Nai đồng ý cho thôi việc theo nguyện vọng. Trước đó, bà Vũ Thị Minh Châu bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do có vi phạm, khuyết điểm và thi hành kỷ luật theo quyết định của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ngày 4/6, tại huyện Trảng Bom, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định đã công bố quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Vũ Thị Minh Châu. Đồng thời công bố quyết định chấp thuận cho bà Vũ Thị Minh Châu, nguyên Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1/6/2024. Hội nghị cũng công bố quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Ngọc Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom để thực hiện nhiệm vụ cho đến khi HĐND huyện Trảng Bom bầu Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/6/2024.

Thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1043 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 4/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định không có người trúng giải thưởng Jackpot 1 là 54.037.387.650 đồng, nhưng tìm ra một vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.553.778.750 đồng. Dãy số may mắn là 01- 02 - 07 - 10 - 13 - 19 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 24. Ngoài ra, Vietlott còn tìm ra 18 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.221 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 21.813 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Ngày 4/6, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, vừa tiếp nhận một nhà thám hiểm người Mỹ gặp nạn trên biển. Nạn nhân cho biết tên là Quinn Richard Anthony (75 tuổi, quốc tịch Mỹ). Ngày 5/4, ông điều khiển thuyền buồm loại 2 thân, có gắn động cơ xuất phát từ đảo Luzon (Philippines) để đến tỉnh Khánh Hoà tham quan, du lịch. Quá trình di chuyển trên biển, cột buồm bị gãy, động cơ bị hỏng, phương tiện mất quyền điều khiển nên thuyền trôi tự do. Chiều 3/6, ông Anthony phát hiện tàu cá Quảng Ngãi đi qua nên ra dấu hiệu cứu nạn. Các thuyền viên trên tàu cá đã tiếp cận lai dắt phương tiện và người bị nạn vào bờ bàn giao cho Đồn Biên phòng Sa Huỳnh.

Sáng 4/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc tuyển dụng cán bộ đối với chị Hà Thị Cẩm Tú, vợ của Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã hy sinh tháng 11/2023 trong khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh, chị Hà Thị Cẩm Tú (1994), vợ của Đại úy Trần Trung Hiếu được tuyển dụng vào làm việc tại bộ phận y tế của Công an huyện Nghi Xuân.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao về clip ghi lại cảnh ô tô màu xanh, nhãn hiệu KIA Cerato mang biển số 20A-518.83, chở 4 cô gái trong khoang hành lý phía sau, di chuyển qua tuyến đường huyện thuộc thị trấn Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Đồng Hỷ xác định, người điều khiển ô tô là anh N.D.N. Bốn cô gái có độ tuổi từ 18-20 tuổi, cùng trú tại phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, tài xế N. cho biết, 4 cô gái đi bơi, ướt quần áo, do sợ làm bẩn xe nên đã ngồi vào cốp ô tô để di chuyển về nhà. Anh N. bị phạt 4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Chiều 4/6, Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể diều hoa Miến Điện quý hiếm, có cân nặng khoảng 0,4kg. Trước đó, một người đàn ông trú thành phố Hà Tĩnh đã phát hiện con chim đang trong tình trạng bị thương ở chân nên mang về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. Khi biết thông tin đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, cần được bảo tồn, người đàn ông đã liên hệ lực lượng chức năng để bàn giao. Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ theo dõi, chăm sóc, đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên theo đúng quy định.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/6, mưa dông gia tăng nhanh ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ. Đồng thời, nền nhiệt giảm nhẹ khiến thời tiết dễ chịu hơn so với một ngày trước. Tình trạng này kéo dài đến hết ngày 6/5. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục diễn biến gay gắt ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Thuận. Nền nhiệt chạm ngưỡng cao nhất 36-38 độ C. Từ chiều tối 5/6, Nghệ An nguy cơ hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông với lượng 20-50mm, có nơi mưa to trên 100mm chỉ trong 24 giờ. Mưa xuất hiện sau thời điểm nắng nóng gay gắt gây nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Nam Bộ, thời tiết cũng oi nóng trở lại, có nơi nắng nóng 35-36 độ C. Tình trạng này khả năng kéo dài hết ngày 8/6.