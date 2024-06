Bản tin 8H: Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026, vừa nhận quyết định giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Chiều 31/5, Tỉnh ủy Gia Lai và Đoàn công tác của Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự mới. Theo đó, Hội nghị công bố Quyết định 467/QĐ-TTg ngày 30/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về điều động, bổ nhiệm ông Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ông Trương Hải Long (SN 1976), quê ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn Thạc sỹ Luật, Cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên Cao cấp Quản lý Nhà nước.

Chiều 31/5, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hòa Bình, NHNN Việt Nam tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình.Theo Quyết định số 1005/QĐ-NHNN, ngày 28/5/2024 của Thống đốc NHNN Việt Nam, đồng chí Phan Minh Anh, Chuyên viên chính Vụ Ổn định Tiền tệ - Tài chính, NHNN Việt Nam được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Hòa Bình, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 1/6/2024. Đồng chí Đặng Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (NHNN Việt Nam) đã trao quyết định và chúc mừng đồng chí Phan Minh Anh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 293/QĐ-TTg về việc ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nghỉ hưu. Theo Quyết định số 293/QĐ-TTg, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/6/2024. Ông Nguyễn Phú Cường sinh ngày 1/5/1963. Ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) từ tháng 11/2014. Ngày 8/2/2018, tại Quyết định 188/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Phú Cường giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngày 31/5, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, cho biết Công an phường Hà Cầu đã làm việc với đại diện nhóm người phụ nữ tập thể dục nhịp điệu (Aerobic) trước UBND quận Hà Đông gây phản cảm. Tại buổi làm việc, cơ quan chức năng đã yêu cầu nhóm không tập luyện thể dục thể thao mở nhạc công suất lớn tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị; không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục, thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên mạng xã hội và tháo gỡ những hình ảnh, bài đăng đã đưa lên. Sau khi được tuyên truyền, đại diện nhóm phụ nữ đã nhận thức được việc làm trên gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, cam kết sẽ không tập luyện tại khu vực trên và đồng thời gỡ bỏ hình ảnh, video đã đăng tải.

Ngày 31/5, Đồn Biên phòng Cát Bà (TP. Hải Phòng) đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tích cực tìm kiếm 3 người nghi bị mất tích trên vùng biển Cát Bà. Thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 16h ngày 29/5, anh Nguyễn Văn H. (40 tuổi, quê ở tỉnh Hà Tĩnh) là thuyền viên trên tàu hàng New Vison, Công ty TNHH Vận tải biển Now Star, đang neo đậu tại khu vực neo đậu số 2 thuộc Cảng Lạch Huyện, rời tàu vào đất liền mua đồ sinh hoạt, rồi mất liên lạc. Qua xác minh, khoảng 20h cùng ngày, ông Đinh Hữu M. (58 tuổi) và bà Phạm Thị L. (58 tuổi, cùng ở thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải) điều khiển đò máy chở một hành khách (nghi là anh H.) từ Cảng cá Trân Châu (xã Trân Châu, huyện Cát Hải) ra phía tàu New Vision. Sau đó, người nhà cũng không liên lạc được với ông M. và bà L.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/6, khu vực Bắc Bộ phổ biến thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 30-34 độ C. Trung Bộ nắng nóng đã chấm dứt, chiều tối nhiều nơi mưa rào. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Tây Nguyên 29-32 độ C, có nơi hơn 32 độ C; khu vực Nam Bộ 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Ngày 31/5, người dân phản ánh tới cơ quan chức năng về việc một gia đình đốt vàng mã ở chiếu nghỉ cầu thang khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội). Sự việc cũng được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Qua xác minh của cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày. Thời điểm đó, bà H. (trú tại khu tập thể Thành Công) đốt vàng mã tại chiếu nghỉ tầng 4. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản làm việc ghi nhận nội dung vụ việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà H. về hành vi: "Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt ở những nơi có quy định cấm" theo quy định tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, mức tiền phạt 4 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)