Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được giao thêm nhiệm vụ

TPO - Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Ngày 28/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 457 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) (gọi tắt là Ban Chỉ đạo). Theo quyết định, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện Lãnh đạo các Bộ ngành, địa phương, cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; UBND TP Hà Nội; UBND TP.HCM; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ngày 28/5, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ ngạt thở khiến 2 anh em ruột tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Thuận (1998) và anh ruột là Hoàng Văn Mạnh (SN 1996, cùng trú tại thôn Tân Hiệp, xã Dliê Ya, huyện Krông Năng) cùng nhau nạo vét giếng của nhà anh Thuận. Trong lúc theo đường cáp xuống giếng, anh Thuận bị ngạt thở rơi xuống giếng. Thấy vậy, anh Mạnh trèo xuống kiểm tra để cứu anh Thuận. Tuy nhiên, khi vừa xuống được một lúc, anh Mạnh cũng bị ngạt thở và rơi xuống giếng. Hậu quả cả 2 người tử vong do ngạt thở. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Đắk Lắk sau đó có mặt tại hiện trường vớt thi thể hai nạn nhân.

Ngày 28/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam tại Quảng Bình hủy nổ an toàn quả bom mang ký hiệu 750-LB GP M117, nặng 334kg. Trong lúc đào đất để tăng gia sản xuất tại địa bàn tổ dân phố Dũng Cảm, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 42, Trung đoàn Bộ binh 996 đã phát hiện một quả bom nói trên. Khi tiến hành khảo sát, thấy đây là quả bom có sức công phá mạnh, còn nguyên ngòi nổ, lại nằm trong khu vực đơn vị bộ đội đóng quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã quyết định di dời quả bom đến bãi hủy nổ T92 và tổ chức hủy nổ bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối.

Tối 28/5, đại diện UBND phường Bình Minh, TP Lào Cai, xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể người đàn ông chết khô tại khu nhà liền kề trên đường 19/5. Theo đó, vào khoảng 17h cùng ngày, người dân phát hiện một tử thi nam giới tại khu vực tầng 3 của một toà nhà ở đường 19/5, phường Bình Minh. Nạn nhân đã chết khô, thi thể nằm trên một tấm đệm. Tại hiện trường, điện thoại của nạn nhân ghi nhận cuộc gọi gần nhất vào khoảng Tết Nguyên đán 2024. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/5, mưa dông chỉ còn duy trì rải rác ở một số nơi thuộc Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ. Trong khi đó, Hà Nội và khu vực đồng bằng nắng ráo, nền nhiệt giảm nhẹ so với một ngày trước xuống ngưỡng 31-33 độ C. Kiểu thời tiết trên duy trì đến khoảng ngày 30/5, sau đó miền Bắc nhiều khả năng hứng mưa lớn diện rộng vào dịp cuối tuần. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tiếp tục gia tăng về chiều và đêm 29/5 với lượng dao động 20-40mm. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa rất lớn trên 90mm chỉ trong vòng vài giờ, đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, Trung Bộ nắng nóng duy trì đến khoảng ngày 31/5. Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới phổ biến 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi vừa ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Hữu Phúc, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung. Thường trực UBND huyện Củ Chi yêu cầu ông Phúc bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và những công việc đang đảm nhiệm cho ông Phạm Đăng Tùng - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Phú Trung trước ngày 31/5. Ông Phúc bị cách chức vì trước đó đã gây thương tích cho học sinh. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 28/5, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 458 về việc phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Hiệp.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/5. Ngày 19/4, tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X đã bãi nhiệm ­tư cách đại biểu HĐND khóa X, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Trần Văn Hiệp. Theo tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng, lý do bãi nhiệm là ông Trần Văn Hiệp đã vi phạm pháp luật, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ các hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhận hối lộ vào tháng 1/2024. (XEM CHI TIẾT)