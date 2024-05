Bản tin 8H: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao bổ nhiệm cán bộ

TPO - Ngày 24/5, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao tổ chức trao lễ quyết định phân công, điều động cán bộ.

Ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông (Công nghiệp ICT) và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện - VTC.Theo đó, Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm ông Chu Tiến Đạt - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện - VTC, giữ chức Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Ngọc Bảo - Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện, giữ chức Thành viên HĐTV; công bố quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT-TT kể từ ngày 18/5/2024 cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Chiều 24/5, Bộ Ngoại giao đã tổ chức trao quyết định phân công, điều động cán bộ. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trao quyết định tiếp nhận và điều động, bà Lê Thị Minh Thoa - nguyên Tham tán Công sứ, Phó Đại diện Thường trực - Người thứ 2, Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kết thúc nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Thông tin Báo chí.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đi vào vận hành từ ngày 6/11/2021, tính đến 2023 là năm thứ 2 liên tiếp công ty hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được thành phố giao. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và liên ngành thông qua cho thấy trong năm 2023, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã vận chuyển 10.809.265 hành khách, tăng 31,7% so với năm 2022. Doanh thu năm 2023 đạt 515 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ vé 74,03 tỷ đồng, trợ giá 441,231 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 13,1 tỷ đồng, tương đương 3,7% doanh thu.

Ngày 24/5, ông Ngô Duy Khang - Bí thư Đảng ủy thị trấn Lâm Thao, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ học sinh nhảy sông mất tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, người dân phát hiện một cô gái nhảy xuống khu vực đê sông Hồng đoạn qua khu Tân Trung, Thị trấn Lâm Thao. Ông Khang cho biết cô gái là học sinh lớp 10 một trường THPT trên địa bàn. Nữ sinh này là con cả trong gia đình có 4 chị em trú tại xã Sơn Vi (huyện Lâm Thao), hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn. Hiện chưa rõ nguyên nhân nữ sinh nhảy sông.

Ngày 24/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực tầng hầm của tòa nhà ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Theo báo cáo, khoảng 10h10 cùng ngày, khi nhóm công nhân Công ty TNHH TMDV Kỹ thuật Công nghiệp Phương Yến đang thực hiện bảo trì hệ thống điều hòa trung tâm (máy Chiller số 3), một trong bốn block máy nén khí bất ngờ phát nổ, gây thương tích nghiêm trọng cho 4 người. Nạn nhân gồm anh Lê Văn Mạnh (sinh năm 1989, quê ở Thanh Hóa), anh Nguyễn Đức Cường (sinh năm 2000, quê ở Đắk Lắk), anh Lê Duy Hùng (sinh năm 2000, quê ở Lâm Đồng) và anh Phan Đức Lâm (sinh năm 1977, kỹ sư trưởng của Công ty TNHH MTV Khách Sạn Becamex, quê ở Bình Dương). Hiện cả bốn nạn nhân đang được điều trị với tình trạng đa chấn thương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông tiếp diễn tại miền Bắc trong ngày 25/5, khả năng tập trung về chiều tối.Thời tiết Hà Nội dịp cuối tuần vẫn khá oi nóng nhưng không quá khó chịu, mức nhiệt cao nhất 31-33 độ C. Tình trạng này cũng xảy ra ở nhiều nơi tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, cũng như Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, ban ngày ở Nam Bộ nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Ngày 24/5, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) chi nhánh Hải Phòng đã trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 1199 cho anh N.T.D. với tổng giá trị giải thưởng gần 70 tỷ đồng. Tấm vé số may mắn được phát hành tại 403 Đà Nẵng, Hải An, quận Hải An, Hải Phòng. Anh N.T.D. đang làm công nhân tại khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng. Anh chia sẻ thường xuyên mua các loại xổ số tự chọn của Vietlott, mua nhiều kỳ và khi rảnh sẽ ngồi tra kết quả. (XEM CHI TIẾT)