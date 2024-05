Bản tin 8H: Công ty than Quang Hanh có giám đốc mới sau vụ 3 công nhân tử vong

TPO - Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng ban An toàn - TKV, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty than Quang Hanh, thay ông Nguyễn Tất Dũng.

Ngày 20/5, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo Công ty than Quang Hanh - TKV (ở Cẩm Phả, Quảng Ninh). Theo đó, TKV đã quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng ban An toàn - TKV giữ chức vụ Giám đốc Công ty Than Quang Hanh, thay ông Nguyễn Tất Dũng. Ông Dũng sau khi thôi giữ chức danh trên được bố trí giữ chức phó một ban ở TKV. Trước đó, ngày 13/5, công ty xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XV sáng 20/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết Chính phủ đã tập trung triển khai các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, tích cực triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, tính đến hết năm 2023 đã dành được khoảng 680.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới, sẽ triển khai từ 1/7/2024. Bên cạnh đó, về các chính sách xã hội, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; mở rộng và nâng mức trợ cấp xã hội; xây dựng phương án điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng; hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trong tháng 9/2024.

Ngày 20/5, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc cho biết có sự cố xảy ra với chuyến bay VN1207 từ Hà Nội đi Cần Thơ, khởi hành lúc 17h15 ngày 19/5. Khi đến Nam Định, tổ bay phát hiện máy bay gặp sự cố và xin ý kiến để quay trở lại sân bay Nội Bài. Toàn bộ phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay đã hạ cánh an toàn lúc 19h05 cùng ngày. Qua kiểm tra, đơn vị chức năng xác định máy bay bị lõm phần mũi, rạn kính lái nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Theo phỏng đoán có thể do máy bay va phải chim hoặc gặp mưa đá.

Tối 20/4, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã có thông báo 2067/SYT-VP gửi các đơn vị y tế về việc triển khai thực hiện thanh toán phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại bộ phận một cửa.Theo đó, Sở Y tế đề nghị bộ phận một cửa của các đơn vị trực thuộc triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đối với hồ sơ, thủ tục hành chính thực hiện trực tiếp tại các bộ phận một cửa kể từ ngày 1/6/2024, phấn đấu 100% các giao dịch không dùng tiền mặt, khuyến khích các đơn vị áp dụng giải pháp phần mềm sinh mã QR “động”. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị bố trí cán bộ tại bộ phận một cửa để hỗ trợ các trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngày 21/5, ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam), cho biết địa phương đang tiếp tục lấy ý kiến cử tri liên quan đến điểm đặt trụ sở sau sáp nhập xã Tiên Sơn và xã Tiên Cẩm. Theo ông Hương, theo kế hoạch của tỉnh, các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã sẽ hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri trước ngày 20/5. Tuy nhiên, do còn một số ý kiến trái chiều trong cử tri nên vừa qua Sở Nội vụ đã gia hạn thêm thời gian cho huyện. Ông Hương cho biết sau khi tiếp nhận ý kiến của cử tri và phân tích các yếu tố, huyện Tiên Phước đã thống nhất chọn tên gọi ĐVHC mới là Tiên Sơn sau sáp nhập xã Tiên Sơn và Tiên Cẩm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21/5, mưa dông tiếp diễn ở khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ. Lượng mưa dao động 20-40mm, có nơi mưa lớn trên 80mm, tập trung vào chiều và tối. Chiều tối 21/5, mưa cũng nhiều khả năng xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung Bộ nhưng lượng không quá lớn, phổ biến 10-20mm. Chỉ một số nơi mưa trên 40mm. Trong khi đó, miền Bắc hửng nắng sau đợt mưa dông rải rác. Ngày 21/5, thời tiết khu vực tạnh ráo, có nắng, nền nhiệt tăng lên ngưỡng cao nhất 31-33 độ C. Tình trạng trên kéo dài hai ngày, sau đó khu vực có thể bước vào đợt mưa diện rộng mới kể từ ngày 23/5.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của TP. Hà Nội.Đối tượng thực hiện kiểm kê bao gồm các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội. Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang quản lý tài sản kết cấu do Nhà nước đầu tư cũng là đối tượng kiểm kê. Theo kế hoạch đến ngày 31/12/2024 thành phố sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công. Đến ngày 15/6/2025, hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê và gửi Bộ Tài chính.