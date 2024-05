Sai phạm đất đai, một trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường ở Bình Định bị khởi tố

TPO - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ bị khởi tố để điều tra do liên quan đến sai phạm đất đai.

Ngày 24/5, lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho hay, đã có quyết định đình chỉ công tác đối với ông Phan Xuân Vũ - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) do liên quan đến sai phạm trong cấp sổ đỏ trái quy định cho người dân ở xã Mỹ Đức.

Ông Vũ đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, ông Vũ có sai phạm trong việc cấp sổ đỏ trái quy định cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ (người dân xã Mỹ Đức). Được biết, thời điểm này ông Vũ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ.

Năm 2003, bà Mỹ tự ý xây dựng móng nhà trên thửa đất có diện tích 464m2 tại thôn Tân Phú (xã Mỹ Đức) do UBND xã Mỹ Đức quản lý. Sau đó, chính quyền xã Mỹ Đức và huyện Phù Mỹ đã lập biên bản vi phạm, chỉ đạo tháo dỡ các công trình trái phép do bà Mỹ xây dựng. Tháng 10/2008, UBND huyện Phù Mỹ ban hành thông báo không được cấp sổ đỏ cho bà Mỹ do thửa đất vi phạm quy hoạch.

Tuy nhiên, năm 2015, một số cán bộ xã Mỹ Đức và Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phù Mỹ, Phòng TN&MT huyện này vẫn tiếp nhận hồ sơ, xác nhận hồ sơ đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện và tham mưu Chủ tịch UBND huyện cấp sổ đỏ lô đất 464m2 trên cho bà Mỹ.

Liên quan sự việc này, tháng 6/2023, TAND huyện Phù Mỹ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các án tù từ 6-12 tháng đối với 5 bị cáo đều là cựu lãnh đạo, cán bộ tại UBND xã Mỹ Đức, Văn phòng Đăng ký đất đai huyện và Phòng TN&MT huyện Phù Mỹ.

Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Định quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Phù Mỹ, vì cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.