Bắt tạm giam Chủ tịch thị xã Cửa Lò

TPO - Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để điều tra một số sai phạm liên quan trên địa bàn.