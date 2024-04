Công an hỗ trợ nhiều gia đình tìm thấy con thất lạc trong lễ khai mạc du lịch Cửa Lò

TPO - Nhận thông tin của nhiều gia đình tìm kiếm con bị thất lạc trong lễ khai mạc du lịch, lực lượng Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã áp dụng nhiều biện pháp để hỗ trợ gia đình tìm kiếm các cháu nhỏ an toàn.