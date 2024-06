Vụ Châu Bùi bị quay lén khi thay đồ: Nghi can khai gì?

TPO - Qua đấu tranh, nam thanh niên đặt đồng hồ trong nhà vệ sinh của studio để quay lén nữ người mẫu thay đồ đã thừa nhận hành vi và nghi can khai đây là lần đầu tiên thực hiện.

Ngày 25/6, Công an quận 3 (TPHCM) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ người mẫu Châu Bùi (tên thật Bùi Thái Bảo Châu, 27 tuổi) trình báo bị quay lén khi thay đồ trong nhà vệ sinh của một studio chụp ảnh trên địa bàn.

Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định nghi can đặt đồng hồ quay lén là N.T.H. (24 tuổi), có làm việc tại studio trên. Sáng cùng ngày, cơ quan công an đã đưa nghi can trở lại studio xảy ra vụ việc để làm rõ một số nội dung.

Bước đầu, nghi can đã thừa nhận hành vi và khai đây là lần đầu tiên đặt đồng hồ quay lén trong nhà vệ sinh. Cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, thu thập chứng cứ làm rõ động cơ của nghi can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 23/6, nữ người mẫu cùng ekip có buổi thử đồ cho nhãn hàng tại một studio có tiếng nằm trên đường Nguyễn Văn Mai, phường Võ Thị Sáu, quận 3.

Trước khi đến nơi, team sản xuất đã kiểm tra các phòng có thể dùng để thay đồ và studio có rất nhiều camera nên chọn phòng vệ sinh được chọn vì nơi kín đáo, an toàn nhất. “Đây cũng là một studio mình hợp tác cùng nhiều lần trước đó nên cũng khá yên tâm”, nữ người mẫu chia sẻ.

Sau khoảng 30 phút thay đồ trong phòng, nữ người mẫu thấy ở góc nhà vệ sinh có vật thể hình tròn giấu dưới một chiếc khăn trắng nên kiểm tra và phát hiện một chiếc đồng hồ cơ, rất nóng ở mặt sau và liên tục nhấp nháy đèn khi bấm nút.

Sau đó, ekip của nữ người mẫu kiểm tra và xác định đây là thiết bị quay lén, loại ngụy trang đồng hồ đeo tay. Trích xuất hình ảnh từ thiết bị quay lén, nữ người mẫu phát hiện có nhiều hình ảnh của cô nên đến cơ quan công an trình báo và đăng trên Facebook cá nhân để cảnh báo.

Theo nữ người mẫu, H. là nhân sự team sản xuất, chịu trách nhiệm có mặt trước để mở cửa studio và setup cho buổi thử đồ.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.