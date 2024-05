Chủ đầu tư chậm chuyển 50 tỷ, một huyện ‘cầu cứu’ Bộ Giao thông

TPO - UBND huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chuyển 50 tỷ đồng để địa phương này chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19.

Ngày 24/5, ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, đã có báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 19) đoạn qua địa bàn huyện này.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tây Sơn, địa phương đã phê duyệt phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB 4 đợt, với tổng kinh phí là hơn 34 tỷ đồng.

Địa phương cũng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện kiểm tra, lập bảng kê khai toán chi phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB phần chủ đầu tư thay đổi, bổ sung thiết kế, dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ do GPMB do thiết kế bổ sung là hơn 15 tỷ đồng.

UBND huyện Tây Sơn đã ban hành 4 văn bản đề nghị chủ đầu tư chuyển tiền theo phương án được duyệt nhưng đến nay chủ đầu tư chưa chuyển tiền.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn Nguyễn Văn Khánh, huyện thường xuyên liên hệ, đôn đốc, đề nghị chủ đầu tư (Ban QLDA2) phối hợp với địa phương trong công tác bồi thường, GPMB nhất là công tác khảo sát đánh giá, giám định và thực hiện bồi thường đối với nhà ở bị ảnh hưởng do thi công công trình, đồng thời khẩn trương chuyển tiền để địa phương chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, tạo điều kiện cho người dân sớm thực hiện phương án tái định cư, sửa chữa nhà cửa và sớm ổn định cuộc sống, nhưng đến nay chủ đầu tư không thực hiện cũng như chưa chuyển tiền.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, việc thi công lu nền đường gây nứt nhà dân nhưng công tác xác định tài sản vật kiến trúc của các hộ dân bị ảnh hưởng trước và sau khi thi công còn rất chậm. Người dân đề nghị khẩn trương đánh giá và gửi kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng về từng hộ nhưng đến nay chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn chưa gửi nên người dân không thống nhất cho thi công nhất là đoạn dưới cầu Ba La.

Hiện còn 300 hộ dân xã Tây Giang và 60 hộ dân xã Tây Thuận bị nứt nhà do thi công lu nền, đơn vị chưa đánh giá xác định mức độ thiệt hại.

Chủ đầu tư vẫn chưa gửi kế hoạch thi công chi tiết đến địa phương, địa phương không có cơ sở lên phương án bảo vệ thi công các vị trí còn vướng trên công trình.

UBND huyện Tây Sơn kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA 2 khẩn trương chuyển 50 tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ thi công tại các điểm đèo An Khê, Trung tâm thị trấn Đồng Phó và cầu Ba La - các vị trí này đã được GPMB sạch.

Đối với Ban QLDA 2, UBND huyện Tây Sơn đề nghị xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể về tiến độ thi công gửi về huyện để kịp thời phối hợp xử lý các vướng mắc. Cử lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết công việc hàng tuần họp với địa phương để nhằm tháo gỡ vướng mắc. Khẩn trương gửi báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng nhà dân trước khi triển khai thi công đến từng hộ dân dọc tuyến dự án. Đặc biệt, khẩn trương chuyển 50 tỷ trong tháng 5 này, để địa phương thực hiện công tác đền bù.

Địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh hướng dẫn cho địa phương cách tính chi phí do chủ đầu tư chậm chuyển tiền sau 30 ngày phương án được duyệt để chi trả cho người dân.