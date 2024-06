Rà năng lực nhà thầu cao tốc sau khi giám đốc doanh nghiệp bị bắt

TPO - UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra tính pháp lý và rà soát năng lực Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Song Tiến (Công ty Song Tiến) trong việc lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát 2 gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh Thúy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - giao Ban Quản lý dự án công trình giao thông - nông nghiệp tỉnh An Giang phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Công an tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan kiểm tra tính pháp lý và rà soát năng lực của Công ty Song Tiến có đảm bảo trong việc thực hiện theo các hợp đồng đã ký kết đối với gói thầu Tư vấn giám sát gói thầu số 42 và 43 (thuộc dự án thành phần 1 của dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1, qua địa bàn An Giang).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả trước ngày 28/6.

Tháng 4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Hồng Việt Chương (44 tuổi) - Giám đốc Công ty Song Tiến và Phạm Quang Vinh (35 tuổi) - nhân viên công ty - để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong quá trình thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng các gói thầu về đầu tư công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang, Chương và Vinh đã thẩm tra thiết kế - dự toán không đúng quy định pháp luật, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước nhiều tỷ đồng.

Được biết, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Song Tiến là nhà thầu tham gia tư vấn thẩm tra một số gói thầu thuộc các dự án do Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm đại diện chủ đầu tư.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Du (56 tuổi) - nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang - về hành vi “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình công tác và giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Du đã có hành vi phê duyệt dự toán các gói thầu không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang đã phê duyệt dự toán xây dựng của 3 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Lợi lập và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Song Tiến thẩm tra.

Tổ thẩm định của chủ đầu tư thẩm định, áp dụng định mức hao phí vật liệu cát đối với công tác đắp bao tải cát dưới nước xử lý hố xói bằng xà lan 200 tấn là không đúng theo quy định. Từ đó dẫn đến tăng giá trị dự toán và đơn giá giao thầu của 3 gói thầu, số tiền chênh lệch (tạm tính) hơn 6 tỷ đồng.