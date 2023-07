Bị nhà thầu nợ tiền, doanh nghiệp thông báo đòi cầu trên Quốc lộ 19

TPO - Dù nhiều lần yêu cầu xử lý công nợ nhưng không được thanh toán, Cty Cổ Phần Xây Dựng Thanh Tùng Bailey (Cty Thanh Tùng Bailey) quyết định sẽ thu hồi hai cầu đã cho thuê để phục vụ Dự án nâng cấp quốc lộ 19.

Ngày 4/7, Cty Thanh Tùng Bailey cho biết, đã có công văn lần hai gửi Ban quản lý Dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải), Cty TNHH Hợp Tiến, Cty TNHH Xây dựng và Thương mại Lan Linh cùng các đơn vị liên quan về việc thu hồi công trình cầu Vàng (ở huyện Đak Đoa), cầu Linh Nham (ở huyện Mang Yang). Đây là các vị trí thuộc Dự án nâng cấp quốc lộ 19, đoạn qua tỉnh Gia Lai.

Công văn trên căn cứ theo 2 hợp đồng đã ký kết trước đó với Cty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Lan Linh, Cty Thanh Tùng Bailey đã gửi đối chiếu công nợ, biên bản thanh lý hợp đồng đến ngày 31/5/2023 công trình cầu Vàng số tiền 99,6 triệu đồng (1 tháng 31 ngày thuê cầu) và công trình cầu Linh Nham số tiền 83,5 triệu đồng (21 ngày thuê cầu) cộng 183 triệu đồng nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được số tiền quyết toán.

Cty Thanh Tùng Bailey cho rằng, Cty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lan Linh đã vi phạm điều khoản của hợp đồng khi không thanh toán tiền thuê cầu đúng thời hạn. Theo doanh nghiệp này, dù đã liên hệ rất nhiều lần nhưng Cty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lan Linh cố tình kéo dài không hợp tác, không xử lý công nợ quyết toán thuê cầu.

Đáng chú ý, Cty Thanh Tùng Bailey cho hay, dù cầu hiện nay cần duy tu bảo dưỡng nhưng lưu lượng giao thông quá tải trọng vẫn qua lại, rất nguy hiểm, không an toàn cho người và tài sản. Vì vậy, bằng công văn trên, Cty Thanh Tùng Bailey thông báo đến các công ty, đơn vị liên quan sẽ thu hồi cầu nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Các đơn vị liên quan cần nhanh chóng tìm đơn vị cung cấp cầu khác để lắp đặt, phục vụ cho công trình không bị ùn tắc giao thông khi thu hồi cầu. Trường hợp cơ quan, đơn vị liên quan cố tình sử dụng cầu thì mọi chi phí và thiệt hại, an toàn cho người và tài sản khi lưu thông qua cầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Dự án nâng cấp quốc lộ 19 qua Gia Lai dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 7/2023, song nguy cơ chậm tiến độ so với hợp đồng. Trong đó, gói thầu 4A (từ Km131+300-Km155+00, địa bàn huyện Đak Đoa) dài 24km đang chậm so với tiến độ, thi công kiểu cầm chừng. Gói thầu này do Cty TNHH Hợp Tiến (tỉnh Hà Nam) và Cty Cổ phần Vinadelta (Hà Nội) liên danh trúng thầu.

Liên quan đến dự án này, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) từng ban hành văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án trên), chỉ đạo các nhà thầu phải đảm bảo an toàn giao thông khi thi công; khắc phục tình trạng bị sình lầy, gây ùn tắc giao thông kéo dài; kiểm tra khắc phục việc thi công quốc lộ thiếu người hướng dẫn giao thông, gây khó khăn cho phương tiện qua lại; đường thiếu rào chắn, biển báo…

Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 nối Gia Lai - Bình Định (giai đoạn 2) thuộc Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, được khởi công từ cuối tháng 8/2021 (giai đoạn 1 đầu tư BOT nâng cấp, cải tạo từ Km17+027 - Km51+152 với tổng mức đầu tư 1.460 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào khai thác năm 2016). Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 143km, trong đó, qua tỉnh Gia Lai 126km, qua Bình Định 17km, tổng mức đầu tư khoảng 155,8 triệu USD (tương đương hơn 3.600 tỷ đồng).