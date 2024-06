Mưa lớn gây sạt lở đất, nhiều nhà cửa bị hư hỏng, đường sá bị chia cắt

TPO - Trận mưa lớn kéo dài từ chiều 25/6 đến ngày 26/6 đã khiến hàng chục ngôi nhà tại tỉnh Lào Cai, Yên Bái bị hư hỏng, hoa màu bị ngập úng, đường sá chia cắt.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m hoạt động mạnh, nên từ chiều 25/6 đến sáng 26/6, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gây nhiều thiệt hại về nhà và tài sản của nhân dân trên địa bàn hai huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái.

Tính đến 11h ngày 26/6, trận mưa lớn đã làm sập đổ hoàn toàn 2 ngôi nhà tại huyện Văn Yên, 14 ngôi nhà bị hư hỏng nặng do sạt lở taluy, ngập úng, 20 hộ gia đình tại thành phố Yên Bái phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, mưa lớn khiến 27,5ha lúa tại huyện Văn Yên và Trấn Yên bị ngập úng, 79 con gia cầm bị chết. Cùng với đó, tuyến tỉnh lộ 175, tuyến Khe Hóp đi Khe Lóng 2, Khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên sạt nhiều vị trí nguy hiểm và 1 quán bán hàng của người dân thôn Khe Lóng 3 bị sạt ta luy.

Đường giao thông tại xã Lương Thịnh, xã Hồng Ca, xã Kiên Thành (huyện Trấn Yên) bị sạt lở, ngập 13 điểm, gây ảnh hưởng giao thông đi lại. Khu ngã ba Mỵ (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn) bị ngập nước cục bộ làm tắc nghẽn giao thông khoảng 3 giờ đồng hồ... Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn kèm theo dông lốc từ chiều 25/6 đến sáng 26/6 gây ảnh hưởng, thiệt hại về công trình, nhà ở và sản xuất nông nghiệp của nhân dân một số địa phương như Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai, Bát Xát, Văn Bàn.

Mưa lớn khiến 1 ngôi nhà tại thị xã Sa Pa bị hư hỏng hoàn toàn; 16 ngôi nhà tại thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai bị hư hỏng nặng; 20 ngôi nhà tại phường Pom Hán, thành phố Lào Cai bị ngập úng cục bộ làm hư hỏng một số thiết bị, vật dụng gia đình...

Hơn 30ha diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng hư hỏng, một số ao nuôi cá của người dân xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa bị hư hỏng.

Quốc lộ 4D (km 94+600) đoạn qua địa phận phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa bị sạt lở ta luy dương. Hiện tại đã thông xe 1 làn; đường tỉnh 155, đoạn thôn Cán Tỷ, xã Bản Xèo, huyện Bát Xát bị sạt taluy dương, khối lượng đất sạt 200m3; đường tỉnh 153 đi Nậm Khánh, Bản Liền bị sạt Taluy dương tại thôn Sán Sả Hồ (xã Thải Giàng Phố) dài 60m khối lượng khoảng 6.500m3 gây ách tắc giao thông cục bộ.

Ngoài ra, đường tỉnh 153, 152,154, 155, 156, 156B, 157, 159, 160 có nhiều điểm sụt, sạt nhỏ, cây đổ, đất tràn mặt đường, tràn rãnh dọc, gây ách tắc giao thông. Mưa lớn cũng khiến 7 tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa bị sụt, sạt hư hỏng. Hai công trình thủy lợi tại thành phố Lào Cai bị hư hỏng...

Ngay sau khi nhận được tin báo, các tỉnh đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Ngoài ra, đôn đốc các địa phương chủ động phòng ngừa, ứng phó với những tình huống thiên tai có thể xảy ra; tăng cường công tác rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng lũ quét, sạt lở; kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời những vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở để chủ động phòng ngừa và ứng phó; thường xuyên liên lạc, nắm bắt thông tin tình hình thiệt hại, tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.