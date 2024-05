Bản tin 8H: Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

TPO - Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 23/5, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình chủ trì hội nghị triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Quyết định số: 436/QĐ-TTg, ngày 21/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Chiều 23/5, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Nhà Rồng cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra nguyên nhân vụ va chạm hàng hải khiến 9 thùng container bị rơi. Khoảng 14h25, ngày 23/5, tại khu vực Ngã Ba Đèn Đỏ (phường Cát Lái, TP Thủ Đức) xảy ra vụ va chạm hàng hải giữa tàu quốc tịch Singapore với sà lan SG 8259 đang di chuyển từ Phú Mỹ về cảng SP ITC. Vụ va chạm khiến ít nhất 9 container rỗng bị rơi xuống sông và trôi về khu vực phà Cát Lái. Ngoài ra, một số container trên sà lan cũng bị hư hỏng.

Ngày 23/5, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Hội nghị nghe công bố Quyết định số 2057-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với đồng chí Đặng Anh Tuấn, Trưởng Phòng Theo dõi công tác nội chính và cải cách tư pháp (Ban Nội chính Tỉnh ủy), thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 15/5/2024.

Chiều 23/5, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP. HCM cho biết, theo thống kê của Phòng CSGT (Công an TP. HCM), trong 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT Thành phố đã phát hiện, xử lý 60.499 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 16 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức công tác trong cơ quan nhà nước vi phạm, bị xử lý và thông báo vi phạm theo quy định. So với 4 tháng cuối năm 2023, số lượng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn giảm 6 trường hợp. Về công tác xử phạt "nguội", trong 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT đã gửi 42.281 thông báo phạt "nguội" cho chủ phương tiện. Đến nay đã có 6.147 trường hợp nộp phạt với tổng số tiền hơn 10,2 tỷ đồng.

Theo thống kê, tỉnh Nghệ An có 120 hồ chứa thủy lợi hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn cao, cần khẩn trương tu sửa như: hồ Khe Bai (xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn), hồ Ông Thân (xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc), hồ Khe Mèn (xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp)...Để đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa 2024, tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nghệ An là tỉnh có nhiều công trình hồ đập, thủy lợi, toàn tỉnh có 1.061 hồ chứa nước để cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nước phục vụ công nghiệp và dân sinh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/5, mưa rào và dông rải rác tiếp diễn ở các tỉnh, thành phố Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên. Lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong khi đó, Nam Bộ giảm mưa, nắng nóng trở lại với mức nhiệt cao nhất 32-35 độ C. Miền Bắc nhiều khả năng bước vào đợt mưa dông mới kể từ chiều và đêm 24/5. Lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi mưa lớn trên 70mm đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ duy trì nắng ráo vào sáng 24/5, sau đó chuyển mưa dông từ khoảng 16h-17h. Mưa sẽ duy trì đến đêm và kéo dài sang ngày 25/5.

Ngày 23/5, trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông, xảy ra vụ sét đánh khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, chị Đ.T.P. (SN 1986) cùng chồng và 4 thợ xây đang ăn cơm tại chòi rẫy trên địa bàn tổ dân phố 2, thị trấn Ea T'ling. Trong lúc đang ăn cơm, sét bất ngờ đánh trúng chòi rẫy khiến chị Đ.T.P. tử vong tại chỗ và một thợ xây bị thương nặng. Nhận được thông tin, UBND thị trấn Ea T'ling đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống giúp đỡ, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.