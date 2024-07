Bản tin 8H: Bộ Y tế có tân Thứ trưởng và Phó Chánh Văn phòng

TPO - Chiều 3/7, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng và Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế.

Chiều 3/7, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.Trước đó, ngày 29/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tri Thức giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ngoài ra, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, cử nhân Xã hội học, Trưởng Ban Thời sự - Chính trị, Báo Sức khỏe và Đời sống, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày quyết định có hiệu lực (2/7/2024).

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa tổ chức Lễ công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Thường trực đối với Đại tá Vương Trường Nam. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trước đó đã ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vương Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng) biệt phái đến công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Vương Trường Nam.

Chiều 3/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Đức Lợi (46 tuổi), Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp kiêm Trưởng Ban Quản lý các Cụm công nghiệp huyện Quỳ Hợp, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Trước đó, ngày 13/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đức Lợi để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cơ quan chức năng xác định ông Lợi có liên quan đến sai phạm xảy ra tại Ban quản lý cụm công nghiệp huyện Quỳ Hợp. Tại đơn vị này, ngành chức năng phát hiện có tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho nhà nước.

Chiều 3/7, lãnh đạo UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước, khiến 2 em nhỏ tử vong. Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, Điểu T. (15 tuổi) và Điểu V. (10 tuổi), cùng trú tại bon Bu N’đơr B, xã Quảng Tâm) rủ nhau ra ao gần nhà tắm. Đến 12h, không thấy các em về nhà ăn cơm, người thân đã tổ chức tìm kiếm và phát hiện các em bị đuối nước. Dù đã trục vớt đưa các em và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Đức cấp cứu, 2 nạn nhân không qua khỏi.

Chiều 3/7, một vụ va chạm xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM. Theo đó, máy bay Boeing 777 mang số hiệu EVA396 dự kiến khởi hành lúc 16h34 cùng ngày từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan (Trung Quốc). Khi đang di chuyển ra đường băng sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cất cánh, máy bay đâm trúng cột đèn chiếu sáng. Vụ việc khiến một phần cánh máy bay bị móp, cột đèn cao áp đổ sập xuống. Ngay sau đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cùng các đơn vị liên quan đã nhanh chóng phối hợp xử lý. Tất cả hành khách trên máy bay đều an toàn. Nguyên nhân sự cố vẫn đang được làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 4/7, mưa rào kèm dông tiếp diễn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ với lượng phổ biến 20-50mm, có nơi mưa lớn trên 120mm. Tại đồng bằng, mưa cũng duy trì, nhưng lượng nhỏ hơn, dao động 15-30mm. Từ chiều 4/7, mưa lớn ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng giảm dần. Khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.