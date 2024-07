Hà Nội lý giải vì sao hai bệnh viện đa khoa chậm tiến độ

TPO - Dù đã hoàn thành xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị, tuy nhiên hai bệnh viện đa khoa ở Hà Nội đang bị chậm tiến độ do phải thực hiện quy trình đặc thù về mua sắm thiết bị y tế.

Chiều 3/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Hà Nội, các đại biểu đã đặt ra câu hỏi về tiến độ dự án Bệnh viện đa khoa Thường Tín, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội chậm tiến độ.

Trả lời, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Đồng Phước An cho biết, đối với Bệnh viện đa khoa Thường Tín, phần xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Riêng phần thiết bị y tế, phần mua sắm trang thiết bị y tế phải thực hiện quy trình đặc thù khác so với các thiết bị khác. Ngoài việc tuân thủ các quy định về lựa chọn nhà thầu, theo ông An, còn thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi xây dựng danh mục thiết bị phải thông qua Hội đồng khoa học do Sở Y tế phân công các bệnh viện và giới thiệu các chuyên gia. Việc này cần nhiều thời gian thống nhất được danh mục, cấu hình.

Tiếp đó, theo ông An, phải đăng thông tin trên mạng lấy báo giá, khảo sát giá rồi mới thẩm định giá và lựa chọn nhà thầu. "Hiện, đã đăng mời thầu, và dự kiến sẽ hoàn thành công việc mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Thường Tín trong năm 2024", ông An thông tin.

Đối với Bệnh viện đa khoa Sơn Tây, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ, nhưng chủ yếu do một số nhà thầu khó khăn về năng lực tài chính. Ông An khẳng định: Ban quản lý đã có biện pháp mạnh về tài chính, phong tỏa tài khoản, yêu cầu nhà thầu thanh toán trực tiếp việc mua sắm vật tư, nhân công. Đến nay, các nhà thầu cam kết 31/8/2024 sẽ hoàn thành phần xây dựng. Phần thiết bị y tế mới được bổ sung do dự án gốc không có phần thiết bị y tế. "Chúng tôi đang tổ chức thực hiện như bệnh viện Thường Tín, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2024", ông An cho biết.

Lãnh đạo ban đề nghị Sở Y tế hỗ trợ liên quan đến lựa chọn danh mục thiết bị, cấu hình y tế để thúc đẩy tiến độ dự án

Đối với dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội cho biết, ban tiếp nhận dự án từ Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội vào tháng 6/2023. Ngay sau khi tiếp nhận, ban đã tập trung thực hiện, dồn toàn bộ nguồn lực vào dự án.

Tuy nhiên, do dự án tồn tại nhiều năm, qua nhiều chủ đầu tư nên còn nhiều tồn tại. Đến nay, ban đã phê duyệt thiết kế và đang triển khai thi công xây dựng hạng mục trưng bày ngoài nhà, nhà điều khiển trung tâm... Dự kiến, sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào quý III/2025, bàn giao đưa vào sử dụng dịp 10/10/2025.