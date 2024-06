Bản tin 8H: Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy làm Thứ trưởng Bộ Y tế

TPO - Ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (Bộ Y tế) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế từ ngày 29/6.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 29/6/2024 bổ nhiệm ông Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Y tế giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định số 579/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Tri Thức sinh ngày 16/9/1973, quê quán: xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Nội khoa; Bác sĩ chuyên khoa II; Cử nhân tiếng Anh. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông làm Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Chiều 29/6, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang xác minh đối tượng giả danh cơ quan công an gọi điện cho người dân hướng dẫn cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo rồi chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 11/6, chị T. (SN 1983, ở Cầu Giấy) nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi. Đối tượng hướng dẫn chị T. cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài xong, chị phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 1,2 tỷ đồng. Biết bị lừa, chị T. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Từ vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của người lạ.

Ngày 29/6, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai chiến sĩ CSGT chạy xe đặc chủng dẫn đường cho ô tô chở sản phụ đến bệnh viện cấp cứu. Theo đó, vào 6h30 cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao, quận 1), Đại úy Phùng Đức Thắng và Đại úy Nguyễn Thành Công, thuộc Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, nhận được yêu cầu trợ giúp từ một tài xế ô tô. Người này cho biết có sản phụ sắp sinh, nhờ CSGT dẫn đường đến Bệnh viện Từ Dũ để kịp cấp cứu. Hai chiến sĩ nhanh chóng bật còi, đèn báo hiệu ưu tiên, mở đường đưa ô tô đến bệnh viện chỉ trong ít phút.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 6/2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,2 triệu lượt người, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt người, tăng 58,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong 6 tháng đầu năm, Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách đến Việt Nam lớn nhất với 2,28 triệu lượt người. Trung Quốc đứng thứ hai với gần 1,9 triệu lượt. Các thị trường trong top 10 còn lại có: Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ, Australia, Malaysia, Campuchia.

Khoảng 9h ngày 29/6, một vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Theo đó, vào thời điểm trên, ông H.V.S (57 tuổi, người dân địa phương) điều khiển xe máy chạy trên quốc lộ 1 đang chuyển hướng qua đường, khi gần đến điểm mở dải phân cách thì bị xe khách giường nằm BKS 73B - 009.43 từ phía sau chạy đến tông vào. Cú tông khiến người và xe máy bị xe khách kéo lê một đoạn khoảng 40m mới dừng lại. Ông S. tử vong tại chỗ, xe máy nằm trước đầu xe khách do ma sát với mặt đường nên bốc cháy. Người dân gần đó đã dùng bình chữa cháy chạy đến dập lửa kịp thời nên không cháy lan vào xe khách.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/6, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng trên diện rộng kéo dài hai ngày. Mức nhiệt cao nhất tại khu vực phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất 55-60%. Tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ, nền nhiệt có thể tăng cao lên ngưỡng gay gắt 38 độ C, kéo dài từ 11h đến 16h. Tại Trung Bộ, nắng nóng cũng xuất hiện với cường độ gay gắt hơn khi nền nhiệt phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả nắng kéo dài trong nhiều ngày tới; trong khi đồng bằng Bắc Bộ có thể duy trì hết ngày 2/7.