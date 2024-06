Bản tin 8H: Bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1

TPO - Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1.

Chiều 27/6, tại Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ cấp cao trong Quân đội nhân dân Việt Nam và ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, tại hội nghị, Trung tướng Dương Đình Thông đã bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái nhận bàn giao chức danh Bí thư Đảng ủy Quân khu và Thiếu tướng La Công Phương, Phó chính ủy Quân khu 1 nhận bàn giao chức danh Chính ủy Quân khu.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM chiều 27/6, bà Phạm Thị Diệu Thúy, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin quy hoạch, Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố, cho biết, đã công bố và mở đề thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch - kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa (quận Bình Thạnh). Theo kế hoạch, ngày 8/7, TPHCM sẽ chốt danh sách đơn vị tư vấn đăng ký tham gia cuộc thi. Ngày 15/7, hội đồng sơ tuyển sẽ xét chọn 5 đơn vị vào vòng 2 dựa trên hồ sơ năng lực và thuyết minh sơ bộ ý tưởng. Ngày 22/7, danh sách các đơn vị lọt vào vòng 2 sẽ được công bố. Cuối tháng 9, việc thi tuyển và chấm thi sẽ được triển khai và kết quả thi tuyển sẽ có trong tháng 10. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất (5 tỷ đồng), 1 giải Nhì (3,75 tỷ đồng) và 1 giải Khuyến khích (1,25 tỷ đồng).

Tối 27/6, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Quý Đôn, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 cùng ngày, xe ô tô 4 chỗ màu trắng do một nữ tài xế cầm lái tông trúng một người ở giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Đoàn Thị Điểm. Tài xế không dừng lại mà lưu thông với tốc độ cao, tiếp tục tông trúng người thứ 2. Khi đến đèn đỏ giao với đường Bà Triệu - Lê Quý Đôn, xe tông một lượt 3 xe máy, sau đó lao mạnh vào trụ đèn trước nhà 38 Lê Quý Đôn rồi mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khoảng 16h30 chiều 27/6, cháu Ngô Vi Oanh (SN 2014, trú tại thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh, Văn Yên, Yên Bái) không may bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi khi đi xe đạp qua đập tràn suối Ngòi Bục, khu vực Lâm Trường (thôn An Phú, xã An Thịnh). Phát hiện cháu Oanh đang gặp nguy hiểm, anh Kiên và anh Cường (cùng trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên) liền nhảy xuống dòng nước xiết, cứu cháu bé và đưa chiếc xe đạp lên bờ. Ông Triệu Quốc Toản, Chủ tịch UBND xã An Thịnh, xác nhận sự việc.

Khoảng hơn 16h chiều 27/6, trên địa bàn thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ nổ khiến 2 người tử vong. Vụ nổ xảy ra tại cơ sở sang chiết ô xy của Công ty TNHH khí công nghiệp và vận tải Bắc Giang (trụ sở tại thôn Đồng Quan). 2 người tử vong là ông Nguyễn Ngọc T (SN 1963, trú tại phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang) và anh Hoàng Văn H (SN 2000, trú tại xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), đều làm thuê cho cơ sở này. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/6, mưa dông chỉ còn duy trì rải rác ở miền Bắc vào sáng sớm, sau đó trời hửng nắng. Khu vực ghi nhận mức nhiệt tăng cao trên 34 độ C, oi nóng trở lại. Trong ngày cuối của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước tương đối thuận lợi. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ nguy cơ mưa dông nhưng tập trung về chiều tối. Tại Bắc Bộ, nền nhiệt cuối tuần này được dự báo tăng cao. Nắng nóng nhiều khả năng quay trở lại khu vực kể từ ngày 28/6, khi Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận mức nhiệt cao trên 35 độ C. Từ ngày 30/6, miền Bắc có thể bước vào đợt nắng nóng diện rộng mới, kéo dài qua những ngày đầu tháng 7.

Ngày 27/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định về công tác cán bộ tại huyện Nhơn Trạch. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hữu Định đã công bố quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Ông Nguyễn Thế Phong được giao thực hiện nhiệm vụ điều hành UBND huyện Nhơn Trạch cho đến khi HĐND huyện Nhơn Trạch bầu Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/6. (XEM CHI TIẾT)