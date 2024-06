Bản tin 8H: Công bố, trao quyết định về công tác cán bộ tại Quân khu 5

TPO - Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ.

Ngày 26/6, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức công bố, trao quyết định về công tác cán bộ.Theo các quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Ngô Tiến Sỹ - Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu được nghỉ hưu theo chế độ; Đại tá Đoàn Duy Tân - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng được chuyển ngành ra Thành ủy Đà Nẵng; Đại tá Lương Kế Điềm - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên giữ chức Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu; Thượng tá Cao Văn Mười - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên; Thượng tá Trần Quang Tâm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên giữ chức Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên; Thượng tá Đỗ Trọng Thuận - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên.

Chiều 26/6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra tỉnh. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Văn Minh Trí; tặng bằng khen kèm theo tiền thưởng của UBND tỉnh cho ông Trần Văn Minh Trí đã có đóng góp trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Theo quyết định, ông Trí nghỉ hưu sau ngày 30/6/2024.

Ngày 26/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang (tỉnh Hải Dương) đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1972), Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thái Học. Vào năm 2023, theo phản ánh,hàng trăm người đã góp tiền bạc để đưa cho Chủ tịch Hội Phụ nữ xã tham gia các phường chơi hụi với lãi suất cao từ nhiều năm trước. Khi không còn khả năng chi trả, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã tuyên bố vỡ nợ, khiến nhiều người góp tiền hoang mang. Hành vi này của bà Hường đã bị xử phạt vi phạm hành chính và bị khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 27/6, các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp diễn mưa rào và dông. Một số nơi mưa to đến rất to với lượng dao động 15-30mm, có nơi trên 60mm. Cùng lúc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì mưa dông với lượng tương tự các khu vực trên. Người dân đề phòng mưa dông đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Liên quan đến vụ cháy nhà ở phường Tân Long, TP Thái Nguyên khiến 2 người thiệt mạng vào sáng 26/6, cơ quan chức năng xác định nguồn cơn đến từ phòng thờ. Theo cơ quan chức năng, căn nhà 2 tầng được gia đình chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1981) sử dụng vừa để ở và đặt văn phòng Công ty TNHH Phát triển thương mại Bồ Đề. Công ty này chuyên kinh doanh online sản phẩm vòng tay và hương trầm. Nhiều khả năng thói quen sử dụng nụ trầm hương xông đốt hàng ngày của gia đình dẫn đến cháy ban thờ.

Tại họp báo chiều 26/6, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đơn vị chức năng đã rà soát được 3.103 chung cư mini chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) hoạt động từ sau khi Luật PCCC có hiệu lực, với tổng số 9.466 lỗi vi phạm. Từ khi các cơ quan phối hợp triển khai kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát, toàn thành phố giảm 939 công trình vi phạm, khắc phục được 3.564 tồn tại vi phạm. Riêng với công trình cao tầng, Hà Nội thống kê có 1.386 công trình, trong đó 91 công trình vi phạm về PCCC. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 560/QĐ-TTg ngày 25/6/2024 thành lập Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long. Phó Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững được thành lập trên cơ sở kiện toàn Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh (được thành lập tại Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 31/5/2012 và được kiện toàn tại Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 18/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ). (XEM CHI TIẾT)