Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao

TPO - Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Châu Thị An Bình, nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm (Ngân hàng TMCP Đông Á) về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.