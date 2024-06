Bản tin 8H: Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP HCM

TPO - Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP HCM, được bổ nhiệm giữ chức Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an TP HCM.

Chiều 21/6, Công an TP HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an TP HCM. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM, trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an TP HCM cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.

Cục trưởng Cục cao tốc Việt Nam vừa quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ Km47+500 thuộc Dự án thành phần Phan Thiết - Dầu Giây trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.Theo quyết định, nhà đầu tư trúng thầu là liên danh FUTABUSLINES – Thành Hiệp Phát (Liên danh Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES - Công ty TNHH Thành Hiệp Phát). Liên danh này được đánh giá đủ năng lực và kinh nghiệm triển khai dự án với giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án hơn 290,7 tỷ đồng. Giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 3,3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án với tiến độ tổng thể 15 tháng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/6, miền Bắc chấm dứt nắng nóng. Nền nhiệt khu vực giảm nhanh xuống dưới 35 độ C, đi kèm mưa rào và dông rải rác. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ ngày 23/6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ tiếp tục dịu dần. Ngày 22-23/6, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 40-80mm/đợt. Nhiều nơi có thể ghi nhận mưa lớn trên 150mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Ngày 21/6, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết vừa tạm đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan việc đọc nhầm số hiệu khiến 2 máy bay khi cắt qua nhau ở vị trí tương ứng khoảng 15 km. Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra sáng 19/6, do kiểm soát không lưu đọc nhầm số hiệu máy bay giữa 2 chuyến bay HVN 1575 và HVN 1557 tại phân khu 1, Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh. Theo Cục trưởng Hàng không, sự cố này nằm trong danh mục vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu giữa các máy bay. Tuy nhiên, sự cố chưa đến mức nghiêm trọng và các chuyến bay sau đó đều đảm bảo an toàn. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng nhất là ở miền Bắc và miền Trung với một số ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ lại làm tiêu thụ điện toàn quốc lập đỉnh kỷ lục mới. Cụ thể, lúc 13h30 ngày 19/6, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc đã lên tới 49.533 MW. Lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc trong tuần qua với ngày đỉnh điểm 14/6 cũng đã lên tới 1,025 tỷ kWh. Ngày 28/5, tiêu thụ điện toàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử đã vượt mốc 1 tỷ kWh, đạt 1,0019 tỷ kWh tiêu thụ trong ngày. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 21/6, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết đã trao giải Jackpot 1 trị giá 41 tỷ đồng cho anh H.M.H. (sinh sống ở Hà Giang). Anh H. là khách hàng đầu tiên trúng Vietlott tại Hà Giang. Chia sẻ về tấm vé trúng thưởng, anh H cho biết, đã mua 3 dãy số Bao 7 (cho phép người mua chọn 7 số may mắn bất kỳ trong tập hợp số từ 1 đến 45-PV) và dãy số 01 - 02 - 03 - 08 - 13 - 26 - 34. Kỳ quay số mở thưởng tối 12/6, anh H trúng Jackpot trị giá 41,5 tỷ đồng và 6 giải Nhất với tổng trị giá 60 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)