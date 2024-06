Nhầm số hiệu chuyến bay, kiểm soát viên không lưu bị đình chỉ

TPO - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết vừa tạm đình chỉ các kiểm soát viên không lưu liên quan việc đọc nhầm số hiệu khiến 2 máy bay khi cắt qua nhau ở vị trí tương ứng khoảng 15 km. Sự cố này nằm trong danh mục vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu giữa các máy bay.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra sáng 19/6, do kiểm soát không lưu đọc nhầm số hiệu máy bay giữa 2 chuyến bay HVN 1575 và HVN 1557 tại phân khu 1, Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh.

Chiều 21/6, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Hàng không Việt Nam - cho biết đã nắm thông tin vụ việc và chỉ đạo các đơn vị vào cuộc làm rõ nguyên nhân.

"Hai máy bay HVN 1575 và VJC244 khi cắt qua nhau ở vị trí gần nhất là 8NM, tương ứng khoảng 15 km, vượt quá mức phân cách tối thiểu 3 km", ông Thắng nói.

Theo Cục trưởng Hàng không, sự cố này nằm trong danh mục vi phạm tiêu chuẩn phân cách tối thiểu giữa các máy bay. Tuy nhiên, sự cố chưa đến mức nghiêm trọng và các chuyến bay sau đó đều đảm bảo an toàn.

Đánh giá sự cố ban đầu, cả 2 máy bay HVN1575 và VJC244 cũng như các máy bay khác khi thiết lập liên lạc với kiểm soát viên không lưu phân khu 1 đều đã được nhận dạng và cung cấp dịch vụ radar. Tổng số chuyến bay mà kiểm soát viên không lưu kiểm soát tại phân khu 1 thời điểm đó là 12.

Chiều cùng ngày, đại diện Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) thông tin vụ việc xảy ra với cảnh báo xung đột ngắn hạn. Theo đó, sau khi hệ thống ATM phát tín hiệu cảnh báo, kiểm soát viên không lưu đã cấp huấn lệnh để điều chỉnh quỹ đạo các chuyến bay liên quan; các tổ lái cũng thực hiện vòng tránh, đảm bảo an toàn cho chuyến bay.

"Công ty Quản lý bay miền Nam đã tạm thời đình chỉ các Kiểm soát viên không lưu liên quan và tiến hành xác minh sự việc, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Tổng công ty đã thành lập tổ điều tra xác minh nội bộ do Trưởng ban An toàn chất lượng làm tổ trưởng để làm rõ nguyên nhân", đại diện VATM cho hay và khẳng định luôn xác định điều hành bay an toàn, hiệu quả cho các chuyến bay là mục tiêu hàng đầu.