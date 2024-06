Vùng 3 Hải quân bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ

TPO - Chiều 26/6, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), giai đoạn 2020-2024. Đây là hội nghị được làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Quân chủng Hải quân.

Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, dự, chỉ đạo; cùng dự có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 3 Hải quân; thủ trưởng Cục Kỹ thuật Quân chủng Hải quân; thủ trưởng các Vùng, cơ quan chức năng và đại diện Ban chỉ đạo 50 các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Thượng tá Nguyễn Văn Đồng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân, Trưởng Ban chỉ đạo 50 Vùng chủ trì hội nghị.

Là đơn vị chiến đấu, Vùng 3 Hải quân được biên chế và quản lý số lượng lớn tàu, xe, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất kỹ thuật. Với mục tiêu đảm bảo trang bị khí tài đẹp, bền, đồng bộ, không để xuống cấp, Vùng thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội trong duy trì công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng; thực hiện tốt chế độ, nền nếp công tác kỹ thuật.

Thông qua các mô hình sáng tạo như: “Tàu chính quy-mẫu mực”, “Kho, trạm chính quy, an toàn”; các cơ quan, đơn vị nâng cao năng lực làm chủ, sử dụng và phát huy tính năng của trang bị phương tiện; tập trung làm tốt công tác thống kê sổ sách, rà soát, sắp xếp vật tư hợp lý, khoa học; nâng cấp cải tạo hệ thống kho tàng đúng quy định; thường xuyên tổ chức hội thi, hội thao về công tác kỹ thuật. Nhờ vậy, những năm qua vũ khí trang bị kỹ thuật của tất cả các ngành luôn đảm bảo chất lượng, đủ số lượng, đúng chủng loại, hệ số kỹ thuật luôn đạt và vượt chỉ tiêu, phục vụ hiệu quả vào nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đối ngoại quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Bên cạnh đó, Cuộc vận động 50 cũng đã thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tạo động lực để bộ đội thực hiện hơn 200 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Toàn Vùng thường xuyên kiểm tra trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trực tiếp làm việc với khí tài, triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn nhà kho, an toàn trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thiên Quân yêu cầu giai đoạn tới, Ban chỉ đạo 50 Vùng 3 Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tập trung tăng cường lãnh đạo, đề cao trách nhiệm của chỉ huy các cấp, vai trò nòng cốt của Ban chỉ đạo; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Các đơn vị chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối, toàn diện. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến VKTBKT; tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”.

Nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã trao Giấy khen tặng 7 tập thể, 8 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025 – 2029.