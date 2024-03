Tư lệnh Hải quân thị sát Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước và Lữ đoàn tàu ngầm

TPO - Sáng 1/3, tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân đã tới dự Lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của Lữ đoàn tàu chiến đấu mặt nước 162 thuộc Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm 189 thuộc Quân chủng Hải quân.

Dịp này, Lữ đoàn 162 và Lữ đoàn 189 đã đón nhận cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi” năm 2023 của Bộ Quốc phòng; đồng thời tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề: “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất” gồm các nội dung, chỉ tiêu và lộ trình cụ thể.

Tới dự, chỉ đạo lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua trong huấn luyện năm 2024 tại Lữ đoàn 162 có Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Văn Bách - Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng 4 Hải quân.

Theo Lữ đoàn 162, năm 2024, Lữ đoàn tiếp tục huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện gắn với xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện giữ nghiêm kỷ luật. Huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và trang bị kĩ thuật. Lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng, Vùng, Lữ đoàn “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo Lữ đoàn 162, Tư lệnh Hải quân Trần Thanh Nghiêm biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 đã đạt được trong những năm qua và năm 2023.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về quân sự, quốc phòng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ huấn luyện.

Đồng thời tập trung đột phá vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm, vấn đề mới. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật… Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu huấn luyện chiến đấu năm 2024.

Tại lễ ra quân huấn luyện năm 2024 của Lữ đoàn tàu ngầm 189, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đã tới động viên và kiểm tra kết quả mô hình học cụ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Lữ đoàn. Đại tá Hoàng Lương Ngọc - Phó Tham mưu trưởng Hải quân dự và chỉ đạo lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn.

Năm 2024, Lữ đoàn 189 xác định huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đột phá "Cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ” và thực hiện nghiêm “5 không” trong huấn luyện trên tàu ngầm; tập trung “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt” lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.

Đồng thời, Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân chủng Hải quân về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao; không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Lữ đoàn 189, Đại tá Hoàng Lương Ngọc - Phó Tham mưu trưởng Hải quân yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của các cấp; coi trọng giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giáo dục truyền thống, truyền thụ kinh nghiệm, xây dựng niềm tin chiến thắng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng thời lưu ý cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị. Cán bộ, chiến sĩ tập trung huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, bảo đảm kỹ thuật tốt và thực hiện nghiêm quy tắc an toàn.