Bản tin 8H: Mức sống tối thiểu của người dân là hơn 1,6 triệu đồng năm 2023

Theo Niên giám thống kê 2023 của Tổng Cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành năm 2023 ước tính đạt 4,96 triệu đồng, tăng 289.000 đồng so với năm trước. Mức sống tối thiểu của người dân là 1,6834 triệu đồng, tăng 53.000 đồng so với năm 2022. Trong đó, chi lương thực, thực phẩm đáp ứng mức sống tối thiểu là 906.500 đồng, tăng 28.500 đồng. Ngoài ra, kết quả sơ bộ khảo sát Mức sống dân cư 2024 của Tổng Cục thống kê, ước tính thu nhập bình quân đầu người một tháng trong sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt 5,3 triệu đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng 13h ngày 30/6, hỏa hoạn xảy ra tại nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hữu Thịnh, đóng tại Km20 Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định). Do vật liệu trong xưởng chủ yếu là ván gỗ ép nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra, khói đen bốc lên mù mịt cả một vùng. Đến 16h, đám cháy tại khu vực nhà xưởng đã được dập tắt nhưng lửa đã lan sang khu vực rừng keo phía sau xưởng. Khoảng 19h, đám cháy mới được khống chế. Theo báo cáo ban đầu, lửa thiêu rụi gần 2.400 m2 nhà xưởng và trên 100 m3 gỗ, máy móc thiết bị. Chủ doanh nghiệp ước tính thiệt hại hơn 20 tỷ đồng.

Khoảng 17h30 ngày 30/6, tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn xảy ra vụ sập hầm nghi là khai thác vàng trái phép khiến 2 người bị mắc kẹt trong hang.Những người đang mắc kẹt là các ông Ma Văn T (SN 1985, trú tại thôn Khu Chợ, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn) và Triệu Văn X (SN 1985, trú tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Ông Bàn Tòn L (SN 1989, trú tại thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn) may mắn thoát ra được bên ngoài, bị chấn thương, đã được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn cấp cứu.

Tối 30/6, ông Văn Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khoán (huyện Thanh Sơn) cho biết vừa xảy vụ việc hai cháu bé tử vong tại hố nước bên trong một công trường xây dựng trên địa bàn.Theo ông Thắng, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 29/6 tại hố nước thuộc dự án đường liên huyện Thanh Thủy – Thanh Sơn giai đoạn 2021-2025 do UBND huyện Thanh Sơn làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Công ty CP cơ khí và xây lắp Phương Nam. Hai nạn nhân là anh em ruột, bé trai 13 tuổi còn bé gái 11 tuổi, trú tại khu Nhà Thờ, xã Thạch Khoán. Gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn.

Sáng 30/6, UBND thị xã Sa Pa nhận được thông tin từ UBND xã Hoàng Liên về việc 2 cháu bé người Mông, là Lý A Páo (SN 2014) và Lý A Sở (SN 2017) cùng đi bắt cá tại khu vực suối gần nhà thuộc thôn Lao Hàng Chải, xã Hoàng Liên và mất liên lạc từ chiều 29/6. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khoảng 150 người tham gia tìm kiếm dọc suối. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nước suối lớn, sau nhiều giờ vẫn chưa tìm thấy 2 cháu nhỏ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/7, nắng nóng tiếp diễn ở miền Bắc nhưng thu hẹp diện ảnh hưởng, chỉ còn tập trung ở trung du, đồng bằng và khu vực Hòa Bình. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, độ ẩm thấp nhất 55-60%. Tình trạng trên duy trì hết ngày 2/7, với cường độ nắng nóng giảm dần. Từ đêm 2/7, miền Bắc bước vào đợt mưa dông trên diện rộng, cục bộ mưa lớn tập trung ở khu vực trung du và vùng núi. Trong khi đó, Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong nhiều ngày tới với mức nhiệt cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.