Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể trung úy CSGT Hà Nội sau khi mất liên lạc

TPO - Người nhà nạn nhân cho biết Trung uý Ng.Th.T. (cán bộ Đội CSGT đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT Hà Nội) điều khiển canô đi tuần tra trên sông Hồng rồi mất liên lạc.

Ngày 26/5, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ, nguyên nhân tử vong của Trung úy Ng.Th.T. (cán bộ Đội CSGT đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h đêm 24/5, Trung úy Ng.Th.T. điều khiển cano đi tuần tra trên sông Hồng, đoạn Chèm (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) rồi mất liên lạc. Khoảng một tiếng sau, đồng đội phát hiện chiếc cano trôi tự do, trên đó có điện thoại và một đôi dép. Đến 15h50 chiều 26/5, thi thể Trung úy Ng.Th.T. đã được tìm thấy ở giữa sông Hồng, cách thượng lưu cầu Thăng Long khoảng 300 m.

Tối 26/5, một lãnh đạo huyện Nam Đàn, Nghệ An xác nhận thông tin ông N.V.D., nguyên hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên ở huyện Nam Đàn đã qua đời vào sáng cùng ngày. Trước đó, sáng 26/5, Trường THPT Kim Liên tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và gặp mặt 45 năm thành lập trường (1979-2024). Trong lúc phát biểu, thầy D. bất ngờ đổ gục xuống. Mọi người liền đưa thầy D. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được cho là do đột quỵ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức đang được làm rõ.

Chiều 26/5, đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bình Phước cho biết, đã thành lập đoàn điều tra cấp tỉnh để làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn lao động chết người liên tiếp xảy ra. Vụ việc thứ nhất xảy ra vào chiều 23/5, tại công ty chuyên sản xuất ván ép ở phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, anh Nguyễn Văn L. (38 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị cuốn cả người vào bên trong máy. Sáng 26/5, nạn nhân đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Vụ tiếp theo xảy ra chiều tối 25/5, tại khu vực buồng sấy của một công ty trong Khu công nghiệp Becamex Bình Phước, chị Võ Thị Ngọc A. (39 tuổi, quê TP Hồ Chí Minh) bị chèn vào khung ngang trên cửa lò sấy. Nạn nhân tử vong sau đó.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp luân chuyển, chỉ định đồng chí Lê Lam Minh Nhật - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Lấp Vò, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 27/5, miền Bắc duy trì nắng ráo. Mưa giảm kèm theo nền nhiệt tăng mạnh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể nắng nóng trên 35 độ C. Từ đêm 27/5, miền Bắc bước vào một đợt mưa dông mới kéo dài nhiều ngày. Mưa tập trung về tối và đêm, cục bộ mưa lớn đi kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng này duy trì hết ngày 1/6. Trong khi đó, nắng nóng gia tăng trên diện rộng ở Trung Bộ. Ngày 27-28/5, từ Thanh Hóa đến Phú Yên ghi nhận mức nhiệt cao nhất 36-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C. Nam Bộ bước vào ngày cuối cùng của đợt nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 28/5, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Mở đầu tuần làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 7 (diễn ra từ ngày 27-31/5), Quốc hội khóa XV, hôm nay (27/5) Quốc hội sẽ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng trên nghị trường. Theo chương trình làm việc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chương trình nghị sự ngày hôm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.