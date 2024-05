Bản tin 8H: Thủ tướng kỷ luật nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên

TPO - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 25/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Đình Cự, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Đình Cự, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng.

Ngày 25/5, lãnh đạo Sở Nội vụ Nghệ An cho biết UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của Sở tạm dừng việc sáp nhập 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu) trong giai đoạn 2023 – 2025. Một ngày trước, tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ đã có báo cáo UBND tỉnh, đề xuất chưa tiến hành sáp nhập các xã này trong giai đoạn 2023 - 2025 vì chưa thống nhất được tên gọi. Theo kế hoạch, huyện Quỳnh Lưu sẽ có 17 xã sáp nhập thành 8 đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, do còn vướng mắc về tên xã sau sáp nhập nên địa phương này đã tổ chức lấy ý kiến cử tri của 15/17 xã, riêng 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu chưa thực hiện được việc lấy ý kiến của người dân.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đơn vị đã nhận thư cảm ơn của bà Phạm Thị Hồng (SN 1973; ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về việc kịp thời can thiệp, cứu con gái bà có ý định nhảy cầu Nhật Tân tự vẫn.Trước đó, khoảng 6h ngày 24/5, nhận được tin báo của người dân về việc trên cầu Nhật Tân có người định tự tử; lập tức tổ công tác Công an phường Phú Thượng, Công an quận Tây Hồ triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, nạn nhân đã trèo ra bên ngoài lan can cầu. Tổ công tác tiến hành động viên tinh thần, tiếp cận và đưa được nạn nhân vào trong an toàn. Tại trụ sở Công an phường, cơ quan công an đã xác định nạn nhân là P.T.H. (SN 2001 ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Nguyên nhân H. nghĩ quẩn là do cãi nhau với bạn trai.

Ngày 25/5, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương xác nhận nam công nhân ở Bình Phước bị tai nạn lao động nghiêm trọng. Bệnh nhân là Nguyễn Văn L. (SN 1986, quê Hà Tĩnh), hiện đang ở trọ tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Trước đó, ngày 23/5, trong lúc cùng một số công nhân đang làm việc tại vị trí máy trộn, anh L. đã đưa bao bột đổ vào máy trộn thì bất ngờ bị cuốn cả người và bao bột vào máy. Những người khác tìm cách cứu nhưng máy trộn vẫn quay với tốc độ rất nhanh, một lúc sau mới dừng. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, cho biết anh L. được chuyển đến trong tình trạng bị mất đôi chân và cánh tay trái. Hiện, bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng nặng, tiên lượng xấu.

Bộ GTVT vừa phê duyệt đầu tư dự án Chợ Mới - Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) với chiều dài gần 29km, tổng vốn đầu tư hơn 5.750 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu dự án kết nối đường cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn; điểm cuối dự án kết nối đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn dài khoảng 28,4km được đầu tư quy mô cao tốc cấp 80, vận tốc thiết kế 80km/h với 4 làn xe, bề rộng nền đường 22m. Đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km, được đầu tư với quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m. Giai đoạn trước mắt, đầu tư đoạn tuyến nối từ điểm cuối dự án đến QL3B và kết nối với đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể, TP Bắc Kạn.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ cháy làm 14 người chết tại Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội). Việc khởi tố vụ án hình sự liên quan tới vụ cháy tại ngôi nhà cho thuê trọ trong ngõ phố Trung Kính, phường Trung Hoà, để làm rõ hành vi "Vi phạm về phòng cháy, chữa cháy", theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng sẽ xác minh hai nội dung, xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ nơi xảy ra vụ cháy và trách nhiệm của nhóm quản lý Nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26/5, mưa dông tiếp diễn ở miền Bắc và khu vực Thanh Hóa với lượng 20-40mm. Một số nơi có thể mưa lớn trên 80mm chỉ trong 24 giờ. Hà Nội duy trì mưa dông buổi sáng, giảm dần về trưa và chiều. Khi mưa giảm, thời tiết trở lại trạng thái oi nóng với nền nhiệt cao nhất 32-34 độ C. Trong khi đó, vùng núi từ Nghệ An đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ ngày 27/5, nắng nóng mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tại Nam Bộ, thời tiết duy trì nắng nóng trong ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Từ ngày 27/5, nắng nóng ở Nam Bộ có xu hướng giảm dần.