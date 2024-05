Bản tin 8H: Chủ thuê bao Vinaphone ở Quảng Ninh trúng thưởng tiền tỷ

TPO - Một chủ thuê bao Vinaphone ở Quảng Ninh bất ngờ khi biết tin mình trúng giải thưởng trị giá hơn 1 tỷ đồng của Vietlott.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 773 của sản phẩm Max 3D+ diễn ra tối 24/5, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định một khách hàng của nhà mạng Vinaphone đã trúng giải nhất với trị giá hơn 1 tỷ đồng. Khách hàng may mắn này là anh H.M.N, chủ thuê bao 094488xxxx (đăng ký tại Quảng Ninh). Anh H.M.N. cho biết cảm thấy bất ngờ và vui mừng khi biết tin trúng thưởng. Với giải thưởng này, anh N. dự định sẽ dùng để lo cho gia đình và mở rộng mô hình kinh doanh của mình.

Ngày 27/5, thông tin từ Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao quận Bình Thủy (thành phố Cần Thơ), ông Dương Minh Hiển, chủ nhân ngôi nhà cổ Bình Thuỷ, đã qua đời vào ngày 26/5. Ông Dương Minh Hiển là hậu duệ đời thứ 6 của gia tộc họ Dương. Gia tộc này nổi tiếng cho đến ngày nay gắn liền với kiến trúc của nhà cổ Bình Thuỷ. Theo Trung tâm Phát triển Du lịch thành phố Cần Thơ, nhà cổ Bình Thủy nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, được gia tộc họ Dương xây dựng lần đầu vào khoảng năm 1870, xây mới vào những năm đầu thế kỷ 20. Năm 2009, nhà cổ Bình Thủy đã được Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Ngày 27/5, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cho biết đến thời điểm này vẫn chưa thu được tiền thuế nợ của Công ty Cổ phần 99 Núi (gọi tắt là Công ty 99 Núi) ở Phú Quốc. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo hồ sơ do Cục Thuế tỉnh Kiên Giang cung cấp, số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty 99 Núi là hơn 9 tỷ đồng. Ngày 17/11/2023, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty 99 Núi. Ngày 6/5, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang có thông báo đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với Tổng Giám đốc Công ty 99 Núi là ông T.T.D. vì nợ thuế nói trên.

Ngày 27/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau triển khai công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho Trần Văn Hiện nghỉ hưu để hưởng chế độ theo quy định. Theo đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thanh Loan đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ông Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ hưu từ ngày 1/7/2024.

Chiều 27/5, trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, xảy ra vụ nổ khiến một người tử vong nghi do cưa đạn.Theo đó, lúc 12h cùng ngày, nổ lớn phát ra từ nhà ông Phan Diên (trú thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân). Người dân và lực lượng chức năng đến kiểm tra thì thấy thi thể không còn nguyên vẹn của anh Huỳnh Ngọc P. (SN 1984, trú xã Xuân Quang 2), nhiều vật dụng rơi vãi, tung tóe khắp nơi. Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có đường đứt, chiếc cưa máy. Trong góc bếp có 2 quả đạn gồm 1 quả đạn pháo 105 ly và đạn cối 82 còn nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, nắng nóng trở lại Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, tập trung vào khung giờ 12h-16h. Từ chiều tối và đêm 28/5, miền Bắc bước vào đợt mưa dông mới với lượng phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất lớn trên 80mm. Cùng lúc, mưa rào và dông tiếp diễn ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối 28/5. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 60mm. Tại Trung Bộ, nắng nóng duy trì trong những ngày cuối tháng 5 với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C. Nhiều nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Tối 27/5, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông báo dừng đấu thầu vàng miếng SJC và sẽ triển khai phương án bình ổn thay thế, dự kiến bắt đầu từ 3/6. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều chỉnh phương án bình ổn thị trường vàng nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng SJC trong nước và giá thế giới. Ngân hàng Nhà nước sẽ dừng đấu thầu vàng miếng SJC và triển khai phương án bình ổn thay thế trong thời gian sớm nhất, dự kiến bắt đầu từ ngày 3/6. (XEM CHI TIẾT)