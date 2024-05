Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đảm nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 29/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 463 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể (Ban Chỉ đạo). Theo danh sách phê duyệt, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Phó Trưởng ban Thường trực); Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân. Theo quyết định của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc gia về kinh tế tập thể là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ngày 29/5, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi họp Tiểu ban, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.Tại buổi họp, Thành ủy TPHCM đã thông qua quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo quyết định, Tiểu ban Văn kiện có trưởng ban là Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Các phó trưởng ban là ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy; bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy TPHCM.

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) năm 2024. Đại diện Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho biết từ tháng 10/2022 đến nay, Bộ Công an đã cử 2 tổ công tác, gồm 6 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan (UNMISS); cử một sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ tại Phòng Cảnh sát, Trụ sở Liên Hợp Quốc theo hình thức cá nhân.

Tối 29/5, lãnh đạo UBND xã Phú Xuân (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho hay xảy ra một vụ trẻ tử vong nghi bị bỏ quên trên xe ôtô đưa đón của trường mầm non. Theo thông tin ban đầu, cô giáo Q.A. có nhiệm vụ đưa đón trẻ mầm non từ nhà đến Trường mầm non Hồng Nhung 2, trong đó có bé T.G.H. (SN 2019, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Đến chiều tối cùng ngày, phụ huynh đến đón nhưng không thấy bé H. đâu. Sau đó, mọi người phải đập cửa ôtô đưa đón để đưa bé H. đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bé H. không qua khỏi. Lãnh đạo UBND xã Phú Xuân cho biết thêm mẹ cháu H. đi lao động ở nước ngoài, cháu hiện ở với bà ngoại.

Ngày 29/5, UBND huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn xuất hiện châu chấu tre lưng vàng phá hại rừng tre, vầu, nứa… tại 3 thôn Thâm Khôn, Ba Biển, Yên Hùng của xã Thiện Hòa với mật độ cao 600-1000 con/bụi. Những con châu chấu này ăn trụi lá, diện tích phá hại khoảng 10 ha. Châu chấu đang bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi và gây hại cho cây ngô với diện tích khoảng 1 ha. UBND huyện Bình Gia dự báo giai đoạn cuối vụ Xuân và vụ Mùa năm 2024, có nguy cơ cao châu chấu phát sinh, lây lan gây hại diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/5, nắng nóng vẫn xuất hiện cục bộ, tập trung ở Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ.Đến chiều tối, mưa dông gia tăng trên diện rộng ở Bắc Bộ với lượng dao động 10-30mm, có nơi mưa lớn trên 70mm. Theo dự báo, Hà Nội nhiều khả năng mưa dông từ chiều 30/5, sau một ngày ghi nhận nền nhiệt cao 33-35 độ C. Mưa ở miền Bắc được dự báo duy trì đến hết ngày 31/5, tập trung vào chiều tối và đêm. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn tình trạng mưa rào và rải rác có dông vào chiều tối 30/5. Lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi mưa lớn trên 80mm.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết vào 20 giờ 00 phút 06 giây tối nay 29/5 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3.5 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 13.120N-109.235E, ở độ sâu khoảng 10km. Trận động đất này xảy ra trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trước đó, vào 15h cùng ngày, một trận động đất mạnh 3.5 độ đã xảy ra tại huyện Lục Yên của tỉnh Yên Bái, giáp ranh với huyện Bắc Quang của Hà Giang và gần huyện Hàm Yên của Tuyên Quang, gây rung chấn nhẹ. Trong buổi sáng, hai trận động đất yếu cũng xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. (XEM CHI TIẾT)