[Video] Facebooker diễn trò để quảng cáo cho 'liên minh web cá độ' tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

TPO - Ngày 4/11, tại Trại giam Long Hòa (tỉnh Long An), TƯ Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an), Ban Thanh niên Công an Nhân dân, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Long An, trại giam Long Hòa tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2024 với nhiều hoạt động ý nghĩa.