Bản tin 8H: Sau phát hiện chân người, tìm thấy thi thể nữ giới ở hồ Tuyền Lâm

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nữ giới thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với các cơ quan chức năng tìm và phát hiện thi thể người ở gần đường Hoa Hồng, trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt. Theo thông tin ban đầu, thi thể được tìm thấy là phụ nữ. Người này được xác định đã tử vong nhiều ngày, đang trong quá trình phân hủy. Vị trí thi thể được tìm thấy cách bộ phận chân mà người dân phát hiện vào sáng cùng ngày khoảng 500m. Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương đi trên đường Hoa Hồng phát hiện một bộ phận giống chân người nên đã trình báo UBND và Công an phường 4. Ban đầu xác định chân người trên chỉ còn phần xương đùi, xương ống đồng cùng bàn chân.

Ngày 1/6, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã tìm thấy và bàn giao nữ sinh 11 tuổi mất tích hơn 5 ngày cho gia đình.Chị Nguyễn Thị Thảo (48 tuổi, quê Nghệ An - mẹ bé gái) xác nhận đã nhận con tại trụ sở Công an huyện Hóc Môn vào tối 31/5. Theo chị Thảo, bé Linh được cha ruột đón về, nhưng cha đã bỏ rơi con từ lúc nhỏ nên khiến chị Thảo rất bức xúc. Thời gian đầu không thấy Linh, chị và người thân đã liên lạc với người cha, nhưng người này chối. Sau đó, bằng các nghiệp vụ, công an đã tìm được địa chỉ nhà và vào kiểm tra thì thấy bé Linh đang ở cùng cha. Trước đó, Linh mất liên lạc từ ngày 26/5, không đi học cũng không đi bán vé số như thường lệ.

Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) từ ngày 1/6. Theo văn bản, Trung Nam Group đã hoàn thành nghĩa vụ nộp hơn 21 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước. Trước đó, Cục Hải quan Khánh Hòa đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh tạm hoãn xuất cảnh với ông Nguyễn Tâm Thịnh (SN 1973, trú tại quận Bình Thạnh, TP.HCM) từ ngày 6/5 vì nợ thuế.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong 5 tháng (từ 15/12/2023 đến ngày 14/5/2024) đã xảy ra 234 vụ cháy, làm tử vong 10 người, bị thương 4 người; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 5 tỷ đồng và 64 vụ chưa xác định. Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, địa phương xảy ra nhiều vụ cháy nhất là TP Thủ Đức (xảy ra 28 vụ), kế đến là quận 12 (23 vụ), quận Gò Vấp (15 vụ), huyện Bình Chánh (14 vụ)... Các vụ cháy xảy ra phần lớn là nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (chiếm 56%), công ty-doanh nghiệp (chiếm khoảng 16%). Nguyên nhân chủ yếu là sự cố trong sử dụng thiết bị điện; vi phạm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy; bất cẩn trong sinh hoạt, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt...

Ngày 1/6, trên Quốc lộ 3, đoạn qua xã Nguyễn Huệ (huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ lật xe đầu kéo vào xe tải nhỏ khiến 1 người tử vong.Thông tin ban đầu, xe đầu kéo BKS soát 89H-014.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 89R-016.xx đi hướng từ huyện Trùng Khánh ra thành phố Cao Bằng bất ngờ bị lật, đè trúng xe tải BKS 98C-140.xx do một phụ nữ điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại. Hậu quả, cả 2 phương tiện đều hư hỏng, người phụ nữ điều khiển xe tải nhỏ tử vong. Ngay sau vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Cao Bằng cùng lực lượng Y tế đưa thi thể người phụ nữ bị mắc kẹt trong cabin xe tải nhỏ ra ngoài và phân luồng giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, miền Bắc duy trì nắng ráo và nền nhiệt tăng cao lên ngưỡng 32-34 độ C. Đầu giờ tối cùng ngày, mưa dông nhiều khả năng quay trở lại miền Bắc, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Đồng bằng Bắc Bộ có thể ghi nhận mưa lớn. Người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, do mưa xuất hiện sau thời điểm oi nóng trong ngày. Trong 10 ngày đầu tháng, nắng nóng diện rộng ít có khả năng xuất hiện. Miền Bắc sẽ mưa nhiều, nhiều nơi mưa lớn diện rộng. Sau đó, Bắc Bộ và Trung Bộ mới có thể trải qua các đợt nắng nóng dồn dập. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng cả về diện và lượng trong những ngày tới.

Chiều 1/6, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Trung tướng Tô Ân Xô, do yêu cầu, nhận nhiệm vụ mới nên trước mắt sẽ tạm dừng nhiệm vụ là người phát ngôn Bộ Công an. Trung tướng Tô Ân Xô (sinh năm 1963, quê ở tỉnh Bắc Ninh), được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an vào đầu tháng 9/2019. Tháng 2/2023, Trung tướng Tô Ân Xô thôi chức Chánh Văn phòng Bộ Công an và tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời là người phát ngôn Bộ Công an đến khi chuyển nhiệm vụ mới. (XEM CHI TIẾT)