Bản tin 8H: Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân

TPO - Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Dân vận.

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì tổ Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Dân vận. Theo đó thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Quyết nghị của Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục Dân vận đã tổ chức bàn giao chức trách, nhiệm vụ Cục trưởng Cục Dân vận giữa Thiếu tướng Ngô Thanh Hải và Đại tá Bế Hải Triều, Phó Cục trưởng Cục Dân vận (Phụ trách chức vụ Cục trưởng Cục Dân vận). Thiếu tướng Ngô Thanh Hải được nghỉ hưu theo Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc thực hiện vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước tăng cao so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra. Cụ thể, thành phố Hà Nội thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2024 ước tính đạt 4.686 tỷ đồng, tăng 15,6% so với tháng trước và tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 18.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và đạt 24% kế hoạch năm 2024, trong đó có nhiều dự án đầu tư trọng điểm của quốc gia và thành phố.

Cục Thống kê Hà Nội cho biết trong tháng 5/2024 thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội có 19 dự án được cấp phép mới, với tổng vốn đăng ký đạt 17,3 triệu USD; có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với 70,7 triệu USD; có 19 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với số vốn đạt 10,6 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, thành phố thu hút được 1,12 tỷ USD vốn FDI; trong đó, đăng ký cấp mới 92 dự án với số vốn đạt 1,025 tỷ USD; 64 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 36,8 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 86 lượt, đạt 57,9 triệu USD.

Cục thuế TPHCM vừa công khai thông tin 267 doanh nghiệp và cá nhân nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm tháng 4/2024, với tổng số tiền hơn 4.604 tỷ đồng. Lý do công khai thông tin bởi các doanh nghiệp và cá nhân nói trên vi phạm Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) với số tiền nợ 1.678,6 tỷ đồng. Có số tiền nợ thuế từ 100-400 tỷ đồng trong danh sách vừa được Cục thuế TPHCM công khai có 5 doanh nghiệp. Trong danh sách nợ thuế từ 10-100 tỷ đồng, có nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/6, miền Bắc ghi nhận mức tăng nhiệt nhanh lên ngưỡng cao nhất 35-37 độ C, cao hơn 2-3 độ C so với một ngày trước. Nắng nóng bao trùm khu vực khiến cảm giác oi bức gia tăng mạnh, một số nơi nóng gay gắt trên 37 độ C. Đến chiều tối 3/6, mưa dông được dự báo quay trở lại miền Bắc nhưng lượng không quá lớn. Mưa giúp nền nhiệt khu vực dịu nhanh nhưng đi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 4/6, nắng nóng giảm ở Bắc Bộ. Khu vực nhiều khả năng bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài đến ngày 6/6. Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt mới trong ngày 3-4/6. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tối 2/6, Công an thành phố Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều muộn cùng ngày, khi đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư giao với đường Võ Thị Sáu thuộc địa bàn phường Tân Phước Khánh (thành phố Tân Uyên), ô tô 7 chỗ mang biển số TPHCM bị xe máy biển số tỉnh An Giang do một thanh niên điều khiển chở một thanh niên khác tông mạnh từ phía sau. Hậu quả, hai người trên xe máy thương vong.