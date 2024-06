Cháy căn hộ trong chung cư mini 9 tầng ở Hà Nội

TPO - Sáng 5/6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ tầng 9 trong chung cư mini nằm trong ngõ đường Đình Thôn (Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội). Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phá cửa và dập tắt đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 9h cùng ngày, tại căn hộ tầng 9 trong chung cư mini số 26 ngõ 50 đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội với 25 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tuy nhiên, khi lực lượng chữa cháy đến, người dân đã phá cửa căn hộ do chủ nhà đi vắng và sử dụng các phương tiện trang bị tại tòa nhà dập tắt đám cháy.

Theo cơ quan chức năng, diện tích đám cháy khoảng 2m2 tại khu vực ban công cạnh cửa phòng khách và nhà vệ sinh của căn hộ trên. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, về tài sản thiệt hại 1 máy giặt đã qua sử dụng cùng một số đồ đạc khác.

Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 9 tầng nổi và 1 tầng mái, diện tích xây dựng 364m2. Nhà được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền cũng là lối thoát hiểm, ba mặt giáp nhà dân.

Tầng 1 của ngôi nhà là khu vực để xe, từ tầng 2 đến tầng 9 mỗi tầng có 7-8 căn hộ, tổng cộng có 58 phòng với 154 người sinh sống. Chủ đầu tư sau khi xây dựng đã bán hết cho người dân.

Ngôi nhà trên được trang bị hệ thống chữa cháy trong nhà kết nối bể trên mái, và bình chữa cháy xách tay.

Khi đoàn liên ngành kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền vào ngày 26/9/2023 tòa nhà đã tăng cường các giải pháp như ngăn cháy lan tại tầng 1 bằng cửa chống cháy, mở lối thoát nạn khẩn cấp tại các phòng, hành lang các tầng, trang bị thang dây dụng cụ phá dỡ, mặt nạ phòng độc...

Người dân cũng đã được tuyên truyền hướng dẫn công tác PCCC, các tầng có niêm yết các pano và quét mã Qr code tuyên truyền PCCC.

Do đó, khi phát hiện có cháy lực lượng bảo vệ tòa nhà đã dùng kẻng báo cháy cho toàn bộ những người sinh sống trong tòa nhà, hướng dẫn thoát nạn và sử dụng dụng cụ phá dỡ, phương tiện chữa cháy cùng người dân đã dùng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy.