Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 9/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thay Đại tá Phạm Đức Kiên được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cho nghỉ chế độ chờ hưu từ ngày 1/5/2024. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Quân khu III và lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã chứng kiến lễ ký biên bản bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Đức Kiên và Đại tá Nguyễn Tiến Quang.

Tối 9/5, ông Tô Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Hộ Đáp (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 ông cháu tử vong. Theo đó, khoảng 15h cùng ngày, 3 cháu Vi Hồng Phong (SN 2013), Vi Thành Nguyên (SN 2015) và Vi Bảo An (SN 2017, đều trú tại thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp) rủ nhau đi câu cá và tắm tại một hố nước sâu 3m, cách nhà khoảng 800m. Phong và Nguyên không may bị đuối nước. An chạy về nhà gọi ông nội là Vi Văn Ố (SN 1965) ở thôn Cái Cặn ra cứu. Tuy nhiên, cả ông Ố cùng hai cháu Phong và Nguyên đều tử vong do đuối nước. Được biết, cha mẹ Phong và Nguyên làm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên (Bắc Giang), gửi con cho ông nội là ông Ố trông.

Chiều 9/5,ông Lê Minh Lập, Chủ tịch UBND xã Lang Thíp (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cho biết khoảng 17h cùng ngày, đã tìm thấy thi thể K.A.P. (SN 2011), học sinh lớp 7 trường THCS Lang Thíp, bị mất tích vào chiều 8/5. Nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 2km về phía hạ lưu sông Hồng. Trước đó, sau buổi học chiều 8/5, 5 em học sinh lớp 7C, trường THCS Lang Thíp gồm: D.P.H.A., L.Đ.M., K.A.P., P.X.H. và N.S.H. (đều SN 2011) rủ nhau ra nhà học sinh L.Đ.M. gần bờ sông Hồng chơi. Khoảng 17h cùng ngày, trong lúc ra sông bơi, em M. và em P. không may bị đuối nước. Thi thể em M. được tìm thấy không lâu sau đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/5, nền nhiệt tăng nhẹ lên trên 30 độ C ở nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ. Thời tiết trở lại trạng thái oi nóng sau nhiều ngày mát mẻ, nhưng không quá khó chịu. Từ đêm 11/5, mưa dông có thể quay trở lại miền Bắc. Thời tiết chủ đạo trong một tuần tới tại khu vực này là nhiều mây, âm u, nắng xuất hiện gián đoạn. Sau ngày 15/5, nắng nóng mới có thể xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng Miền Đông ngày nắng nóng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực Quảng Nam đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có nơi có nắng nóng.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 9/5, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng Jackpot 1 là 62,5 tỷ đồng và giá trị giải Jackpot 2 trị giá là 5,6 tỷ đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng là 03-16-21-36-37-40|31. Vietlott thông báo đã có vé trúng Jackpot 1 và Jackpot 2, được bán tại cùng 1 điểm ở ấp Thứ Nhất, xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 9/5 tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao các Quyết định của Văn phòng Quốc hội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Hào, Phó Trưởng ban Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân. Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lương Minh Đức, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bổ nhiệm ông Phạm Xuân Anh, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật. Tiếp nhận, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thơm, Trưởng phòng Tổng hợp và Đầu tư công, Vụ Tổng hợp Kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp. (XEM CHI TIẾT)