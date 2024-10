Bản tin 8H: Bộ Quốc phòng bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

TPO - Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định.

Chiều 23/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Định.Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thay Đại tá Nguyễn Minh Hiến, nghỉ công tác chờ hưu. Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Lê Anh Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh giữ chức Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Định. Bổ nhiệm Đại tá Thân Trọng Minh, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh giữ chức Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Quân khu 5 có quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh giữ chức Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bình Định.

Ngày 23/10, ông Hoàng Phú Hậu, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết đã báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy xin ý kiến về trường hợp của ông Cao Xuân Ng., Chủ tịch UBND xã Quảng Hải, sau khi nhận được đơn tố cáo ông này có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. Theo ông Hậu, Ủy ban đang trong quá trình kiểm tra, dự kiến sẽ có kết quả và báo cáo vào tuần sau. Trước đó, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, clip được cho là của ông Ng. đi ra từ nhà nghỉ Song Hải, còn có một phụ nữ bịt kín mặt từ trong nhà nghỉ này, di chuyển về phía xe ô tô màu đen của ông Ng. Ông Ng. xác nhận mình là người trong ảnh nhưng không biết người phụ nữ kia, thay vào đó đến nhà nghỉ thăm người thân.

Chiều 23/10, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động cán bộ giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Công an thành phố Hải Dương được điều động đến công tác tại Thành ủy Chí Linh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chiều cùng ngày, HĐND thành phố Chí Linh tổ chức kỳ họp thứ 19, bầu Phó Bí thư Thành ủy Chí Linh Nguyễn Tuấn Hưng giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh với số phiếu tuyệt đối.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết thời gian vừa qua, trang mạng xã hội và website (https://www.chamsocsuckhoeviet.online/antamduong) quảng cáo sản phẩm thực phẩm An tâm đường vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Cục đã làm việc với Công ty cổ phần thương mại Eupharma (khu 4, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) là đơn vị công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm trên. Tại buổi làm việc, Công ty Eupharma khẳng định không hề thực hiện quảng cáo, không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân nào quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An tâm đường trên website và trang Facebook nêu trên. Đồng thời, dạng bào chế sản phẩm của công ty công bố là dạng viên nang cứng, không như sản phẩm đang quảng cáo.

Tối 23/10, ông Võ Minh Thiện, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nghi Xuân (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn có hai nam sinh lớp 8 nghi mất tích trên biển. Khoảng 16h chiều 22/10, sau giờ tan học, em Đặng Tiến D. và Trần Phước S. (cùng học lớp 8, trường THCS Nguyễn Trãi) rủ nhau xuống biển Xuân Thành (thuộc xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) để chơi, nhưng không thấy trở về. Quá trình tìm kiếm, gia đình 2 nam sinh phát hiện quần áo, 2 đôi dép và xe đạp để lại trên bờ biển. Hiện chưa rõ tung tích D. và S.

Ngày 23/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1244/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, chiều dài tuyến khoảng 98,35km. Hướng tuyến bám theo tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang khai thác. Dự án sẽ đầu tư mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe. Đây là dự án nhóm A, đầu tư theo hình thức đầu tư công. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.488 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/10, không khí lạnh khiến khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời mát; đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 19-21 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Thanh Hóa - Nghệ An nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.