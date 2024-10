Người dân hối hả tháo dỡ nhà, giao mặt bằng mở rộng đường Chu Văn An

TPO - Tin nóng: Ủy ban kiểm tra vào cuộc vụ “Chủ tịch xã rời nhà nghỉ cùng phụ nữ lạ”; Lộ nguyên nhân Học sinh lớp 9 ở Nghệ An bị ép bốc đất lên ăn; Bão Trami hoành hành ở Philippines, 7 người chết, hàng ngàn người phải sơ tán…

TPO - Trước diễn biến bất thường của bão số 6 và tình trạng khẩn cấp về thiên tai tại vùng bờ biển Phú Thuận, Thuận An, Bộ đội biên phòng Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phối hợp lực lượng địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý sạt lở, thực hiện các biện pháp ứng phó giữa sóng to gió lớn, nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.